Dha Yurt Bülteni -21

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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Nizip-Şanlıurfa karayolu Karkamış kavşağı yakınlarında meydana geldi. İdidaya göre; Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Ali Yılmaz kontrolündeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, kontrol çıkarak aynı istikamette ilerleyen 4 araca çarptı. Kazada Mehmet Ali Yılmaz ve diğer araçlarda bulunan Mehmet Kılıç, Emine Kılıç, Sevgi İlyas ve Nermin Seyip yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Polislerin çalışması

Hastaneye getirilen yaralılar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Metin İLİKSOY- NİZİP- GAZİANTEP-DHA)

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Ustalar, yemin edip belge aldı: "Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim."

KAYSERİ'de kebap, pide ve pasta sektöründe çalışanlara yönelik ustalık sınavı yapıldı. Hünerlerini sergileyerek sınavdan geçmeyi başaranlar, meslek yemini edip, ustalık belgelerini aldı.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı. Oda tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yazılı sınavlarda başarılı olan 48 kişi, bu kez de bir restorantın mutfağında uygulama sınavına girdi. Sınavda usta adayları hünerlerini sergiledi. Kimi kebap yaptı kimi ise hamur açtı. Uygulamalı sınavı başarıyla geçenler ustalık belgelerini aldı. Belgelerini alan ustalar daha sonra meslek yeminini etti. Oda Başkanı Altan Aydemir, yemin metnini okudu, çiçeği burnunda ustalarda yemini tekrar etti. Meslek yemininde şu ifadeler yer aldı; "Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, halkın sağlığını önde tutacağıma, mesleğime saygı göstereceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, şerefim, namusum ve tüm değerlerim üzerine yemin ederim" Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, Oda tarafından 12 Aralık'ta kalfalık, 18 Aralık'ta da ustalık sınavı yaptıklarını belirterek, "Belge almaya hak kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah onlar da mesleklerini yapıp, ekonomiye ve istihdama katkı sunacaklardır" dedi. Uygulama sınavı ile yemin törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ustalara uygulamalı sınav yapılması

-Oda Başkanı Altan Aydemir'in açıklamaları

-Ustalık yemini, belgelerinin verilmesi

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Kaynak: DHA