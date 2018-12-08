Dha Yurt Bülteni -21

BABASININ YANINA SIĞINAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP KENDİSİNİ VURDU (2-YENİDEN)

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine T.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren, kayınpederini de yaralayan Ahmet T., olayın ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi eşi Emine T. ile boşanma aşamasında olan Ahmet T., kayınpederinin bahçıvan olarak çalıştığı ve eşinin de yaklaşık 7 aydır yanında kaldığı çiftliğin girişinde pusu kurdu. Ahmet T., işten dönen eşini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından olayı görerek kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederini de yaralayıp, olayda kullandığı aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp ateşleyerek ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emine T.'nin babası ve Ahmet T. ise Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni ise Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırın gerçekleştiği olay yeri

Polis aracı

Hastane ve morg girişi, cenaze aracı

Emine T. sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT/ ANKARA

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BABASININ YANINA SIĞINAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP KENDİSİNİ VURDU (3)

** BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin de kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren ve kullandığı pompalı tüfekle kendisini de vuran Ahmet T.'nin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Emine T.'nin babası Bekir Metin'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT/ ANKARA

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DERSE GİTMEYEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplerin kapısını kırılarak girdikleri evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in, bugün derse girmemesi üzerine, öğrencileri okul yönetimine haber verdi. Okuldaki yöneticiler, Çivril'e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak Çivril telefonunu açmayınca durum yakınlarına bildirildi. Yakınları da Önder Çivril'den haber alamayınca, polise haber verdi. Çivril'in evine giderek kapıyı çalan polis ve itfaiye ekipleri, cevap alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren ekipler, banyoda Çivril'in cesediyle karşılaştı.

Çivril'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Çivril'in ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evden ve sokaktan görüntü

Çivril'in evin önünde toplanan öğrencileri ve yakınlarından görüntü

Cesedin evden çıkarılmasından görüntü

Önder Çivril'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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CHP'Lİ ÖZTRAK: BİZİM ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin yapılan eleştirilere cevap vererek, "Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Türk-Alman Parlamenter Grubu'nda yer alan parlamenterlerle görüşmesi sonrası yapılan eleştirileri değerlendiren Öztrak, "Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur. Bu parti Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz, bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini etnik cinsel herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık, olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonu genel gör.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Mevlana'yı anma törenleri 'Selam Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)

SEMA AYİNİ İLGİYLE EZLENDİ

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sema ayiniyle devam etti. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve davetliler katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl düzenlenen Mevlana'yı anla törenmerinin 'Selam Vakti' temasıyla gerçekleşeceğini belirterek, 'selamın' önemine değindi. Kurum,, insan oğlunun dünyanın güvensiz hale getirdiğini bunun nedeninin de selamın ve barışın olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Tören konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın, Türk tasavvuf müziği konseri ve tasavvuf tarihi araştırmacı-yazar Tuğrul İnançer'in 'Mesnevi Sohbeti' ile devam etti. Tören, Konya Türk Tassavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayiniyle sona erdi. Sema ayini ise davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konserden detay

Sema ayininden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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