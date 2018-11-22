Dha Yurt Bülteni 21

EVİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN YARALANDI

İZMİT'te, evin mutfağında başlayan yangın oturma odasına sıçradı. Evindeki yangını söndürmeye çalışan Uğur Özer'in vücudunda hafif yanıklar oluştu.

Gece saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak'ta Uğur Özer'in yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek oturma odasına sıçradı. Uğur Özer, itfaiyeye haber verdikten sonra alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ellerinde ve başında yanıklar oluşan Uğur Özer, alevleri söndüremeyince evden dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan Uğur Özer'e ilk müdahale bir itfaiye eri tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil ekibi, Özer'i İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında evin mutfağı ve oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye erinin yaralıya müdahalesi

-Yangın çıkan evin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Meraklı kalabalık

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Maden ocağında patlama: 3 işçi yaşamını yitirdi (EK)

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 madencinin hayatını kaybettiği ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aygün, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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