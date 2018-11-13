Dha Yurt Bülteni - 21

KOMŞU PASTANECİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde komşu iki pastane sahibi arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Yakup A., tabanca ile komşusu Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk'e kurşun yağdırdı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları ağır yaralandı.

Olay, Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Komşu iki pastane sahibi Bekir Öztürk ile Yakup A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce eline tabanca alan Yakup A., komşusunun dükkanına giderek dehşet saçtı. Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Öztürk'ün cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Yakup A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri cep telefonu görüntüsü

-Olayın olduğu sokağın görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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KEMER'DE ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'ndeki Kesmeboğazı mevkisi yakınlarında saat 23.30 sıralarında ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Kemer Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç yangın bölgesine giderek inceleme yaparken, polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çevredeki vatandaşlar su kanalları üzerinden kovalarla aldıkları sularla alevlere müdahale ederek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Bölgede rüzgar da etkili olurken, yerleşim yerlerine çok yakın noktadaki yangın 3 arazöz ve itfaiye aracıyla orman işçilerinin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin yolda güvenlik alması

İtfaiye aracının gelmesi

Ormanlık alan içerisindeki itfaiye aracı

Yanan yerlerden detay

İtfaiye aracı detay

Yangın söndürme çalışmaları detay

Vatandaşın kova ile yangına müdahalesi

Yanan yerlerden detaylar

Yangına kova ile diğer müdahale

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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