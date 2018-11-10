Dha Yurt Bülteni 21

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN 'ALKOLLÜ SÜRÜCÜ' POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkollü otomobil kullanan Fuat Ç. (29), park halindeki 3 araca çarparak zarar verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri gelen Fuat Ç., polisi "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Sokak'ta meydana geldi. Fuat Ç. yönetimindeki 67 TV 149 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken Fuat Ç., kaza yerinde durmayarak kaçtı. Araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada geri gelen Fuat Ç., araçlara kendisinin çarptığını ve sahipleriyle uzlaşmak istediğini söyledi. Fuat Ç.'nin yapılan kontrolünde ise 2.68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin ceza kesmemesi için yoğun çaba harcayan Fuat Ç., "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" dedi.

Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Fuat Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, alkollü araç kullandığı tespit edilen Fuat Ç.'ye 2 bin TL para cezası keserek ehliyetine el koydu. Araçlarında maddi zarar oluşan sahipleri de polis merkezine giderek Fuat Ç.'den şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürücü Fuat Ç.' nin kullandığı otomobil

-Polisin tutanak tutması, kaza yeri

-Alkollü sürücünün polisi tutanak tutmaması için ikna çabası

--Alkollü sürücünün alkoömetreyi üflemesi, polisin ceza kesmesi, detaylar

SÜRE: 2.37 - BOYUT: 467 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Aynı soyismi taşıyan kadınların cenazeleri karıştı (2)

VALİLİK: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Valiliği, Şehir Hastanesi'nin morgunda cenazenin farklı aileye teslim edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farklı kliniklerde tedavi gören ve her ikisi de 08.11.2018 tarihinde vefat eden Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk isimli vatandaşlardan Şaziye Öztürk'ün yakınları cenazesini almak üzere hastane morguna geldiğinde, vefat eden şahsı eşi İsmet Öztürk'ün teşhis edip, cenazenin eşine ait olduğunu beyan etmesi üzerine cenaze kendisine imza karşılığında morg görevlisi tarafından 08.11.2018 tarihinde teslim edilmiştir. 09.11.2018 tarihinde ise vefat eden Saliha Öztürk'ün yakınları morgda kendilerine gösterilen cenazenin Saliha Öztürk'e ait olmadığını beyan ederek cenazeyi teslim almadıklarından konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş olup, ayrıca Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır."

Haber: ADANA,

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