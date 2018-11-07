Dha Yurt Bülteni - 21

Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı

MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler, 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(cep telefonu görüntüleri)

-Kaçaklardan görüntü

-Tekneden görüntü

-Hastaneden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

(EK)

Hastane önündeki ambulanslar

Kaçak göçmenleri getiren ambulanslar

Kaçak göçmenlerin ambulanstan indirilmesi

Kaçak göçmenlerin acil servise götürülmesi

Doktorların kaçak göçmenlere müdahale etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Mehmet DOĞANER - Ali Rıza EREN/ ERDEMLİ(Mersin),

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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İzmir'de sırtından bıçaklanan genç öldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, akaryakıt istasyonunda N.A. (21) tarafından sırtından bıçaklanan Umut Özdemir (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz gencin bıçaklanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan şüpheli N.A. ise kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Buca'daki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Umut Özdemir, akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkasından yaklaşan N.A., henüz bilinmeyen nedenle Özdemir'i sırtından bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'i Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi. N.A.'nın Özdemir'i bıçakladığı anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan N.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamera görüntüleri)

Umut Özdemir'in bıçaklanma anı

Haber: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışma çıktı

MECLİS Sağlık Komisyonu'nda, görüşmesi 12 saat süren 5'inci maddenin oylamasına geçilmesine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Madde, tartışmaların devam ettiği sırada oylanarak kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen düzenlemenin de bulunduğu 'sağlık torba teklifi' görüşmeleri saat 15.00'te başladı. Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca teklifin 5'inci maddesi olan 'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme' üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi. AK Parti, bir önergeyle 5'inci maddenin oylanmasına yönelik önerge verdi. CHP milletvekilleri ise madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini bu nedenle oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, bu sırada ayağa kalkıp, masalara vurarak komisyon başkanını protesto etti. Bazı CHP milletvekilleri madde üzerinde oylama yapılırken, komisyon başkanının önünde duran cihazlara dokunarak oylamaya müdahale etmek istedi. İktidar ve muhalefet milletvekillerinin kavgasını, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, araya girerek önledi. 5'inci madde Komisyon'da tartışmaların sürdüğü sırada oylanarak kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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-Muhalefetin oylamaya itirazı

-Tartışmadan görüntüler

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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