Dha Yurt Bülteni 21

TUNCELİ'DEKİ ÇATIŞMADA YARALANAN 2 ASKER ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

** TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TUNCELİ'de, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü, 2 asker ise yaralandı.

Merkez Çırtık Deresi bölgesinde bugün sabah saatlerinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 teröristin etkisiz hale getirildi. Hava harekatının ardından bölgeye karadan ve yine havadan operasyon düzenlendi. Çırtık Deresi'nin iç kesimlerinde öldürülen PKK'lıların bulunduğu alanda arama tarama faaliyeti için bölgeye intikal eden JÖH timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Akşam saatlerinde yaşanan ve 2 kadın teröristtin öldürüldüğü çatışmada, 2 asker de yaralandı.

BÖLGE KOBRA HELİKOPTERLERİYLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Yaralı askerler çatışma bölgesinden çıkarıldıktan sonra, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtilirken, teröristlerin bulunduğu alan kobra helikopterlerince yoğun ateş altına alındı.

Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "İki kahraman JÖH'ümüz yaralanmıştır. Yaralı iki kahramanımızın tedavisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışmada İki BTÖ mensubu kadın terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi

Haber: TUNCELİ - Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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BURSA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

BURSA'da rampadan inen otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere taşındı.

Kaza bu ak şaatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Uludağ'dan İnkaya mevkiine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mevkii'nde dik rampada kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/ BURSA

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ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN VALİLİK MERDİVENİNE ÇARPTI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kıran Volkan Kılı,ç Manisa Valiliği binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Can Zengin (19) hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Manisa Valiliği'nin ön kapısında meydana geldi. Volkan Kılıç (19) yönetimindeki 45 AH 745 plakalı otomobil, tarihi Hatuniye Camii'nden Mustafa Kemal Paşa Caddesi yönüne döndüğü sırada aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, Manisa Valiliği'nin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda olan ve hafif yaralanan Can Zengin'i ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Can Zengin tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayı yapan şoför Volkan Kılıç, "Bana yeşil ışık yanmıştı, kavşaktan dönüyordum. Sonra çocuk yola atlıyor gibi oldu. Atladığını sanarak bende direksiyonu kırdım. Bir anda arabanın hakimiyetini kaybettim. Araba kaymaya başlayınca bende kaldırımdan çıkarak Valiliğin merdivenlerine çarparak durabildim" dedi.

Bu arada kaza yerinde bulunan otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Volkan Kılıç'ın açıklamasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/ MANİSA,

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HOMEROS OKUMALARIYLA TÜM DÜNYAYA HOŞGÖRÜ VE BARIŞ MESAJI VERİLDİ

ÇANAKKALE'de, '2018 Troya Yılı' kapsamında, 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildi.

Çanakkale'de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında ilan edilen 'Troya Yılı' kapsamında, iki gün sürecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Troya Ören Yerinde bulunan Truva Atı anıtı önünde başladı. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Turhan İçli, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal, 250 görme engelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, "Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın bir çok imparatorluğuna ilham veren üst üste 9 şehrin kurulduğu 5 bin yıllık bir kültür mirasının bulunduğu destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu bu topraklarda bugün yine çok anlamlı ve çok değerli bir organizasyona bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyoruz hep birlikte. Destanlarda Troya'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerinde destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugünde burada kendiside bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros'un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale'de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarına geçildi. Yarın panelle devam edecek olan 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarında, 20'yi aşkın ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılan 250 görme engelli, Homeros'un Troya Efsanesi'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı'ndan bölümler okuyarak, dünyaya barış mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları'ndan genel ve detay

-Vali Orhan Tavlı'nın konuşması

-Homeros Okumalarını farklı dillerde okuyan görme engellilerden genel ve detay

Görüntü süresi 3 dakika 19 saniye. 399 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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RALLY ARACININ MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

ÇANAKKALE'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de 2018 Troya Yılı kapsamında, Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motorundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kediyi ilk etapta aracın motoru içinden çıkaramayan ekipler, cep telefonundan açtıkları kedi sesiyle motor içindeki kediyi çıkarmaya çalıştı. Bunda da başarılı olunamayınca motorun kısmına vatandaşların tavsiyesi üzerine su sıkan itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı.

Motor kısmında uzun süre kaldığı için kirlenen kedi itfaiye ekipleri tarafından temizlendikten sonra sokağa bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Truva Atı önündeki rally aracının motorundan kurtarılan kediden görüntü.

-İtfaiye ekiplerinden görüntü.

-Kurtarma operasyonundan görüntü.

-Cep telefonundaki kedi sesinden görüntü.

-Kedinin kurtarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,

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