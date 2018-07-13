Dha Yurt Bülteni-21

ENGELLİ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜREN YUSUF İÇİN MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu istiyorum" dedi.

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mehmet Karadoğan, otomobilde vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Yusuf Parlak'ın, aynı zamanda arkadaşı olan Mehmet Karadoğan'ı engelli kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parlak'ın tutuklanmasının ardından oturduğu Alemdar Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parlak'ın ailesi ve akrabalarının da katıldığı yürüyüşte konuşan anne Aynur Parlak, "Yusuf cinayet işlemedi, sadece namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var o adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum Yusuf bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu geri istiyorum. Adalet yerini bulsun, Yusuf benim elim ayağım, kolum her şeyim. Benim diğer 4 çocuğumda engelli" dedi.

Polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı yürüyüş, açıklamanın ardından olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten detaylar

-Aynur Parlak'ın konuşması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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YOL ÇALIŞMASINI FARKETMEDİ, ARACIYLA MENFEZE DÜŞTÜ: 1 YARALI

BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulun sürücü Nazım Çeliktaş ise yol çalışmasına rağmen uyarı işaretlerinin ve aydınlatmanın yetersiz olduğunu iddia etti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında yol yapım çalışmaları süren Bolu-Mudurnu yolunun Pelitçik köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Nazım Çeliktaş yönetimindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Nazım Çeliktaş ise yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük. Yolda uyarı işaretleri yetersizdi" dedi.

Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen Nazım Çeliktaş'ın oğlu, menfezdeki otomobilden ailesinin özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın olduğu yoldan görüntüler

-Menfezdeki otomobil

-Araç sürücüsü ile röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH ATEŞLENDİ: 1'İ ÇOCUK 3 YARALI

ADAPAZARI'nda, ufak yaşta çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin de katılmasıyla çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan bir grup çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları da kavgaya müdahale edince olay büyüdü. Bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hastanelerin acil girişinde de çok sayıda bekçi görevlendirildi. Kavgaya karışan bir şüpheli olaydan sonra geldiği hastanenin acil servisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

Hastane önünden görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI (Sakarya),

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