Dha Yurt Bülteni-21

Geyve'de orman yangını (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Geyve İlçesi Çine-Alıplar-Çamlık üçgenindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın için tüm ekipler seferber olurken, yangına Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, Geyve Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen 40 arazöz ile Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 helikopter de havadan müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler ve helikopterler bölgede bulunan Akdoğan sulama göletinden su takviyesi yaparak yangını güçlükle kontrol altına aldı. Geyve Çine Mahallesi'nde bir vatandaşın anız veya bahçesinde yaktığı otlardan çıktığı tahmin edilen orman yangınında yaklaşık 5 hektar Kızılçam ormanı yok oldu. Soğutma çalışmalar devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Söndürme çalışmaları



-İtfaiye ve helikopter detayları



-Yangından görüntüler



Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / SAKARYA,



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Halay sırasında düşüp öldü (2)



TOPRAĞA VERİLDİ



Manavgat'ta tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuz başında düzenlenen eğlencede halay çekerken düşerek kafasını çarpıp ölen röntgen teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan'ın cenazesi, bugün Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin öldüğü gecede yanında olan Günay Turan gözyaşlarını tutamazken babasının düşerek öldüğü kazanın görüntüsünü izleyince şoke olan kızı Eylül taziyeleri kabul etti.



Gemlik Devlet Hastanesi'nde Röntgen Teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan yıllık iznini geçirmek için geçen hafta eşi Günay ve tek çocukları olan Eylül ile Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele geldi. Cuma akşamı oteldeki havuz başında düzenlenen Türk gecesinde halay çeken Hilmi Turan bir ara dengesini kaybedip düştü. Kafasını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ile otel doktoru yaptı. Daha sonra ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilmi Turan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Talihsiz teknisyenin gecede halay çekmesi ve sonrasında yaşanan olay ise bir tatilci tarafından tesadüfen cep telefonu ile çekildi. O görüntüleri daha sonra izleyen Hilmi Turan'ın kızı Eylül'ü yasa boğdu.



Antalya'da otopsisi yapılan Hilmi Turan'ın cenazesi bugün Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Asım Kocabıyık Cami'nde ikindide kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gemlik Belediye Belediye Başkanı Ak Partili Refik Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan ile meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Hilmi Turan'ın eşi Günay Turan güçlükle sakinleştirilirken, kızı Eylül ise babasının tabutu başından ayrılmadı.



Görüntü Dökümü:



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-Cenazeden görüntü



-Katılanlardan görüntü



-Genel ve Detay



Haber: Hasan BOZBEY- Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa),



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Bursa'da huzur operasyonu







BURSA'da 200 polisin katılımıyla yapılan 'Huzur' operasyonunda aranan 9 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden toplam 200 polisin katılımıyla merkez Yıldırım İlçesi'nde huzur operasyonu düzenlendi. Kurulan kontrol noktasında durdurulan araçlar arandı, sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı, umuma açık işyerleri denetlendi. 400 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 9 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 3 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 7 mermi, 2 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil terk edilmiş halinde bulundu. 6 Araca toplam 1025 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi.



Bir işyerinde 'Slot' diye tabir edilen elektronik kumar makinesi ele geçirilirken, bununla ilgili 1 kişiye ilgili kanun maddesi gereği adli işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Polis özel harekat ekipleri evlere girerken



-Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar



-Detaylar



Süre: 57 saniye - Boyut: 59 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,



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Mevlit yemeğinden zehirlenen 40 kadın, hastaneye kaldırıldı



KARS'ta yaklaşık 40 kadın, mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Yeni Mahalle'de bir hafta önce vefat eden İ.K. için yakınları, bu akşam mevlit okuttu. Mevlite katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemeğin ardından yaklaşık 40 kadında kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da yakınları tarafından özel araçlarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanların yakınları da endişe edip hastanelere akın edince, acil serviste yoğunluk oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hastane acil servis



Bir kişinin konuşması



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



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Eşini ve misafirini öldürüp, çocuğuyla kaçtı







KONYA'da Mısırlı 42 yaşındaki Amrmohamed İbrahim Mohamed, eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve aynı evde kalan Mağripli 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl'ın boğazını keserek öldürüp, 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte kayıplara kaçtı.



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları durumu polise bildirdi.



BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti. Bunun üzerine Konya Polisi şüphelinin eşgali ve kimlik bilgilerini diğer illerin emniyet yetkilileri ile paylaştı. Yapılan ortak çalışma sonrası şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Amrmohamed İbrahim Mohamed'in işlemlerinin ardından Konya'ya getireleceği belirtildi.



Olay yerinde yapılan incelemede ise suç aleti bıçağa rastlandı. Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yeri detay



Polisin çalışmaları



Cenazelerin evden çıkartılması



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



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Sokakta karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu







SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, B.B. sokakta karşılaştığı husumetlisi A.B.'yi çıkan tartışma sonucu tabanca ile ayağından yaraladı.



Olay gece saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan B.B. ile A.B. caddede karşılaşarak tartıştı. B.B. belinden tabancasını çıkararak A.B'yi ayağından vurdu. Devriye gezen polis ekipleri kaçmaya çalışan B.B'yi yakaladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.B'ye müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Haber: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),



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Muğla'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi







MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak Mahallesi'nde oturan A.Y.'nin, evine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobiliyle evine gelen A.Y., evin önünde önlem alan jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sırasında yol kenarına çuval atan A.Y., kıskıvrak yakalandı. Yol kenarına atılan çuvalda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.'nin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.







Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,



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Şizofreni hastası kıza tecavüz davasına devam edildi







İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A.'ya tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında 49'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 31 yaşındaki Tuncay S. ve 55 yaşındaki Abdullah K.'nın yargılanmasına devam edildi.



Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan kadını buldu. Hastaneye kaldırılan ve A.A. olduğu anlaşılan kadın polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Haklarında, 'cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Şüphellierin yargılanmasına Karşıyaka Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla devam edildi. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Duruşma savcısı, geçen celsede verdiği mütalaasındaki, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 12'şer yıl hapis cezası talebini, bu duruşmada verdiği mütalaa ile tekrarladı. Sanık Tuncay S.'nin avukatı Rasih Feridun Sencer, "Vekaletnamemizi gelecek celse vereceğiz, son savunma için ek süre talep ediyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep etti. A.A.'nın avukatı Sibel Önder de sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının vekaletinin bir sonraki celseye dek çıkarılıp son savunması için ek süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.







Haber: Davut CAN / İZMİR,



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