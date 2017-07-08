Dha Yurt Bülteni - 20

Siirt'te FETÖ ve PKK operasyonlarında 35 kişiye gözaltı







SİİRT'te polis ekiplerinin terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 kişiye yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında esnaf, özel şirket çalışanları ve kamu çalışanlarının bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Diğer 7 şüpheliden birinin Muş'ta terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunduğu, diğer 6 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



PKK OPERASYONUNA 4 GÖZALTI



Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılım sağlayan, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsal bölgelere intikallerini sağlayan şüpheli şahıslar ile terör örgütü ile iltisaklı suçlardan dolayı aranması bulunan şahıslara yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Haber: SİİRT, -



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Antalyaspor Günü'nde yangın çıktı, faciadan dönüldü



ANTALYASPOR taraftarlarının meşale yakarak kutlamayı planladığı 07.07 Antalyaspor Günü'nde yangın çıktı. Park halindeki onlarca otomobilin bulunduğu yerde çıkan yangında faciadan dönüldü.



Antalyaspor taraftar gruplarının organize ettiği 07.07.2017 tarihine özel "Antalyaspor Günü'nde Antalyaspor için Bir Meşale de Sen Yak" etkinliğine yaklaşık 5 bin taraftar katıldı. Konyaaltı Varyant'ta saat 21.00'da toplanan binlerce kırmızı beyazlı taraftar, beraberinde getirdikleri meşale ve maytapları yaktı. Kontrolsüz yakılan meşalelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle varyant ve falezler kenarındaki kuru otlar bir anda alev aldı. 8 farklı noktada çıman yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bazı taraftarların meşale yakmaya devam ettiği, söndürülen meşale ve alkol şişelerinin yol kenarına atıldığı görüldü.



4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktada çok sayıda park halinde otomobilin olması kısa süreli paniğe de neden oldu. Bazı taraftarlar etkinliğin kontrolsüzce yapılmasına tepki gösterdi.



Yangın nedeniyle planlanan etkinlik kısa sürede sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Meşalelerin yakılması



-Yangın çıkması



-Taraftarlardan detay



-Farklı noktalardaki alevli görüntüler



-Alkol şişeleri ve boş meşaleler



-İtfaiye araçları ve itfaiye erlerinin çalışması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -



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Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu (2)



İREM DERİCİ'YE YAVRU KANGAL KÖPEĞİ



Sivas'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali' nedeniyle öğretmenevi önünde düzenlenen konserde, ünlü şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Ünlü popçu seslendirdiği şarkılar ile hayranlarını coştururken, izleyenler de cep telefonu ışıkları ile kendisine eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konseri, 5 bine yakın vatandaş izledi. Konserde Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı tarafından ünlü şarkıcıya çicek verildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise Derici'ye, iki aylık Kangal cinsi dişi ve erkek köpek hediye etti. Bu arada sunucunun Kangal köpeklerinin 'sadık' hayvanlar olduklarını söylemesi üzerine, Derici'de 'Bu devirde sadık bulmak zor' diyerek kendisine verilen yavru köpeği kucaklayıp sarıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Konserden görüntüler



-Derici'nin seslendirdiği şarkılar



-Yavru kangal hediye edilmesi



-Yaşanan diyaloglar



Haber-Kamera: SİVAS,



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Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu



GAZİANTEP Üniversitesi'nde (GAÜN) 8 bin 659 öğrenci, düzenlenen törenle mezun olup kep attı.



Gaziantep Üniversitesi'nin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 2016- 2017 akademik yılında 8 bin 659 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Üniversite stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenine; Vali Yardımcısı Faik Arıcan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Törenini açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılar diledi. Hayatın onlar için yeni başladığını belirten Prof. Dr. Gür., "Artık yanınızda sizi öğrenci olduğunuz için koruyup kollayan aileleriniz yok. Hata yaptığınızda size yol gösteren, sizi affeden öğretmenleriniz yok. Artık hayat girdabının içine giriyorsunuz ama umutlu olunuz. Bu aldığınız diplomalar sayesinde gittiğiniz kapılar size ardına kadar açılacak" dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesi sonrasında öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törende havai fişek gösterisi de izleyenleri büyüledi. Gösterinin ardından sahne alan Grup Mecaz öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Tören alanı



İstiklal marşı ve saygı duruşu



Ali Gür'ün konuşması



Dereceye girenlere hediye verilmesi



Kep atma töreni



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-