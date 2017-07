Dha Yurt Bülteni - 20

Yeğenini bıçaklayıp öldürdü



ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde seyyar satıcı 53 yaşındaki İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek nedeniyle taştışıp kendisine sopayla saldıran yeğeni 23 yaşındaki Hüseyin Çemberlitaş'ı bıçaklayıp öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla seyyar satıcılık yapan Hüseyin Çemberlitaş ile kendisi gibi seyyar satıcı dayısı İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmada öfkelenen Hüseyin Çemberlitaş, dayısı İsmail Dayan'a sopayla saldırdı. Dayan ise, at arabasında bulunan bıçakla yeğeni Çemberlitaş'a karşılık verdi. Yaralanan dayı-yeğen, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Çemberlitaş, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Çemberlitaş'ın cesjdi otdpsi için morga konulurken, olayı haber alıp gelen iki aile arasındaki gerginlik nedeniyle özel harekat polisleri hastanede güvenlik önlemi aldı.



Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler







SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Vahşetle ilgili jandarma eşgalleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi'nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



EŞGALLERİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eşgallari belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde arama çalışması başlatıldı.



Haber: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), -



Kaleiçi Old Town Festivali başladı



ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, renkli görüntülerle başladı.



UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. İtalya'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında gruplar, Hıdırlık Kulesi önünde başlayan yürüyüşünü Kaleiçi'nden Üç Kapılar'a kadar sürdürdü. Kortejin Kaleiçi'nde yürüyüşünü ilgiyle izleyen yabancı turistler, müziğin ritmiyle danslarıyla dansçılara eşlik etti. Üç Kapılar'da festivale katılan ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, kortejle birlikte tekrar Hıdırlık Kulesi'ne kadar yürüdü.



4 GÜN SÜRECEK



Kortej esnasında açıklama yapan Ümit Uysal, Antalya'da gerekli organizasyonların yapılması durumunda turizmin 12 ay olabileceğini söyledi. Antalya'nın sadece denizi ile değil kent merkeziyle de turizme hizmet edecek potansiyeli olduğunu belirten Uysal, "Potansiyelimizin henüz çok azını kullanıyoruz. Bu açığı kapatmak için festivali gerçekleştirdik. Dünyadaki diğer old şehirlerle de entegre olmak istiyoruz. Turizmi 12 aya yayabilirsek birçok yaraya merhem olabiliriz. 4 gün sürecek festivalde 8 ülkeden 10 kent var" dedi.



ONUR KONUĞU İTALYA



İlk yılında Havana, Cienfuegos, Camagüey gibi Dünya Kültür Miras Listesi'nde girmiş kentlere sahip Küba'nın onur konuğu olduğu Kaleiçi Festivali'nde bu yıl 193 tarihi kent merkezinin yer aldığı Dünya Kültür Miras Listesi'nde 18 kültür varlığıyla yer alan İtalya, onur konuğu olarak katıldı. Festivalde ilk gün Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Piero Castellano'nun İtalya fotoğraflarından oluşan bir sergi festival konuklarının katılımıyla açıldı Sergi daha sonra Kaleiçi'ne taşınacak ve 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında Role Street Hostel'de açık kalacak.



RUSYA DOSTLUK GÜNÜ



Muratpaşa Belediyesi'nin gelecek yıl gerçekleştireceği festivalin onur konuğu ülkesi Rusya olacak. Bu kapsamda Festivalin 3'üncü günü 8 Temmuz'da Hadrianus Kapısı'nda 'Rusya Dostluk Günü' düzenlenecek. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'yle birlikte düzenlenecek etkinlik saat 18.00'de başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek.



