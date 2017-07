Dha Yurt Bülteni - 20

Denizli'de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü (geniş haber)



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankeri ile Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, olayda TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olay, Denizli İzmir Karayolu'nun Sarayköy Mevkii'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyreden LPG tankeriyle Sarayköy'deki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpışınca büyük bir patlama meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin olayda TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin hayatını kaybettiğini ve 3 yaralının bulunduğunu söyledi. Ayrıca patlamanın etkisiyle tankerin arkasında bulunan yabancı plakalı bir otomobil de alev alırken, otomobilde kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Denizli-İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.



Kazadan görüntü



Yanan araçlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI - Deniz TOKAT / DENİZLİ,



Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı







TOKAT'ta kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.30 civarlarında, Ahi Evleri yakınlarında meydana geldi.19 yaşındaki Ahmet Can Şahin'in kullandığı 60 HG 520 plakalı otomobil, Ahi evleri yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Ahmet Can Şahin ve araç içindeki 15 yaşındaki Furkan Çevirge, 15 yaşındaki Muhammet Çevirgen olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



-Olay yerinden görüntü



-Yaralıların götürülmesi



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,



Otomobili ile seyir halindeyken vurularak öldürüldü







KONYA'da 39 yaşındaki Yunus Şener, otomobili ile seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.



Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Şener kalbinden vuruldu. Yaralı olarak bir süre daha yola devam eden Şener'in kontrolünü kaybettiği otomobil, bir işyerinin camına vururak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şener, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Yunus Şener, hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan incelemede bira şişeleri ve ekmek bıçağı bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Olay yeri detay



Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi



Polis ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK - KONYA,



Elektronik kelepçe ile ev hapsindeki kişi, kavgada tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı







ADANA'a kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Eyüpcan Kayadan göğsünden vurularak yaralandı.



Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi 19040 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız alıp-verme meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulanan iki grup arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A., kalabalığa 5 el av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Eyüpcan Kayadan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayadan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Mustafa A.'yı evinde gözaltında alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



Olay yerinin bulunduğu sokaktan görüntü



Olay yerinin sokak tabelasından görüntü



Polislerin olay yerinde inceleme yapması



Yerdeki boş kartujdan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 01'28" Boyut: 90 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



Göçmenlerin yakalanma anı kamerada







ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin takip ve durdurulma anı an be an görüntülendi.



İğdeli Burnu önlerinde, geçen 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuyla, 36'sı Suriye ve 6'sı İran uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin takip ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulma anı saniye saniye görüntülendi.



Küçükkuyu Beldesi'ne getirilen göçmenler, buradan ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



Sahil Güvenlik tarafından çekilen termal kamera görüntüsü



Sahil Güvenlik tarafından çekilen botun durdurulma anı görüntüsü



Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,



Yunanlıların saldırdığı kuru yük gemisi Marmaris'te (2)



SALDIRI 1 SAAT SÜRMÜŞ



Uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan gümrüklü limana sahil güvenlik ekipleri nezaretinde getirildi. Olayla ilgili konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk "İçerisinde 1 kaptan ve 13 mürettebatımızın bulunduğu kuru yük gemisine Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süreyle ateş açılmıştır. Bu hoş bir şey değil, bunu kınıyoruz. Burada can söz konusudur. Canlar hiçe atılmıştır. Burada mermiler 1 arkadaşımıza dahi isabet etmiş olsaydı bu iş burda farklı bir noktaya giderdi. Türkiye ve Yunanistan olarak sosyo-ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri geliştirmek için çabalıyoruz. Bu yapılanları kınıyorum. İki ülke ilişkilerine gölge düşüyor. Tekrar geçmiş olsun. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum" dedi.



Haber: MARMARİS(Muğla),



==========================