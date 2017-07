Dha Yurt Bülteni - 20

Diyarbakır'da iki kamyondan yakıt aktarımı yapılırken yangın çıktı: 2 yaralı







DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki kamyonun birbirine yakıt aktarımı sırasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yangında kamyonlar kullanılamaz hale geldi.



Yenişehir ilçesi Aziziyle Mahallesi 546'ncı sokakta meydana gelen olayda, 47 DU 243 ve 73 DT 392 plakalı kamyonlardan birbirlerine yakıt aktarımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı iki kamyonun yanında bulunan 24 yaşındaki M.V. ve 15 yaşındaki M.H., yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleriyangına müdahale ederken, yaralı olan M.V. ve M.H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Güvenlik şeridinin çekildiği sokak trafiğe kapatılırken polis ekipleri inceleme başlattı. Yangının çıkış sesebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, olayda yaralanan M.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Pakistanlı Senatör, Suriyelilere para dağıttı



PAKİSTAN Devlet Senatörü Muhammad Talha Mahmood, Kahramanmaraş'ta ziyaret ettiği Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyeli 300 çocuğa 100'er lira para dağıttı.



Aynı zamanda ismini taşıyan vakfın başkanı da olan Muhammad Talha Mahmood, beraberindekilerle birlikte ziyaret ettiği Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Dulkadiroğlu Kaymakam ve Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Mehmet Türköz ve AFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. Mahmood ve beraberindekilere Zafer Özcan tarafından merkezde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yaşam şartları, onlara sunulan sosyal ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgiler aktararak, "Onlar mülteci değil, bizim misafirimizdir" dedi.



DESTEYLE PARA DAĞITTI



Muhammad Talha Mahmood daha sonra Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Hastaneye gidip mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini yerinde gören Mahmood, Suriyeli 300 çocuğun bulunduğu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Burada verilen eğitim hakkında bilgi alan Muhammad Talha Mahmood, daha sonra cebinden para destelerini çıkarıp her çocuğu 100'er lira para dağıttı. Burada çocuklara da seslenen Mahmood, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Ümmetin bir ve beraber olması lazım" dedi.



"HER MAZLUM, CUMHURBAŞKANI'NA DUA EDİYOR"



İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan senatör Muhammad Talha Mahmood, Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi. Kahramanmaraş'taki konteyner kente ilk defa geldiğini ve gördükleri karşısında çok mutlu olduğunu kaydeden Mahmood, şöyle dedi:



"Sosyal medyada çok kötü fotoğraflar görüyorduk, Suriyeli kardeşlerimiz çok kötü durumdalar. Elhamdülillah, buraya gelince şaşırdım, Türk kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyorlar. Şunu da çok iyi anladım ki burada her mazlum Cumhurbaşkanı'na dua ediyor. Öncelikle burada AFAD Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum konteyner kenti çok iyi yönettikleri için. Kaymakam beye de teşekkür ediyorum Suriyeli kardeşlerimize çok iyi baktığı için. Hayrat Vakfı ile buraya geldik ve onlar da Elhamdülillah dışarı da kalan Suriyeli kardeşlerimiz için çok iyi yarım faaliyetleri yürütüyor. Biz Kahramanmaraş'ta Cerablus'a 3 TIR yardım gönderdik, yarın onları kendi ellerimizle dağıtacağız. Suriye'deki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için dua ediyorum."



Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı (3)



OZANLAR SAHNE ALDI MUSTAFA CECELİ KONSER VERDİ



Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali'nde yöresel halk ozanları ve aşıklar sahne aldı. Aşıkların atışmalarının ilgiyle izlendiği gecede bazı ozanlar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şiirlerini okudu. Etkinlik daha sonra sanatçı Mustafa Ceceli konseriyle devam etti. Konserine 'Merhaba Kelkit' diyerek başlayan Ceceli, sevenlerine şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı. Yörenin mutfağının zengin olduğunu belirten Ceceli kalabalığa "Lahana dolmasını yapmasını bilen var mı?" diye sordu. Kalabalığın 'Evet' yanıtını üzerine Ceceli, "Artık yolda bulursak bir tencere yiyeceğiz Valla" dedi. Yoğun katılımın olduğu festivalde, Ceceli sevenleri konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ceceli'nin konseri ile festival sona erdi.



