Dha Yurt Bülteni - 20

Kılıçdaroğlu: Terörü değil, huzuru ve adaleti istiyoruz (5)



BARO BAŞKANLARI DESTEK VERDİ



Adana, Sakarya, Bursa, Artvin, Tekirdağ baro başkanları ve Manisa, İstanbul ile Aydın'dan da baro yöneticileri cübbeleriyle yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılanlar arasında bulunan sanatçı Selda Bağcan,"Hak için, adalet için yürüyüşe katıldık. İnsanlar işten atıldı. Hak arama yolları kapatıldı. İnsanlar haklarını arayamıyor, soramıyor ben neden atıldım diye. FETÖ'cü diye muhalifleri de attılar. Oh ne ala. Biz de buna karşı yürüyoruz işte" dedi.



BİRKAÇ KİŞİ SATAŞTI



'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününde Sakarya'da yol kenarındaki birkaç kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve korteje katılanlara sataştı. Bu kişiler 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atarken, içlerinden bir kadının "Atatürk bunları öldürecek öbür dünyada, öldürecek. Bunları cehenneme sokacaklar. Bunlara Atatürkçü demeye şahit lazım" diyerek hakaretlerde bulunduğu dikkati çekti,



Yürüyüşe katılanlar, sataşan bu kişilere yanıt vermedi ve provokasyona gelmeden yola devam etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK / SAKARYA,



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Kılıçdaroğlu: Terörü değil, huzuru ve adaleti istiyoruz (7)



YÜRÜYÜŞÜN 16'NCI GÜNÜ TAMAMLANDI



Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı günü Hendek'in Nuriye Mahallesi'nde başlarken Akyazı Ormanköy mevkiinde sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekildi. Yürüyüşe katılanlar ise kamp alanında toplanarak dağıtılan sandviçleri yerken, çay içti.



Haber: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK / SAKARYA,



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İş kazasında ölen madenci toprağa verildi



ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisi 37 yaşındaki Serkan Cansızoğlu toprağa verildi.



TTK Üzülmez Müessesesi Asma İşletme Müdürlüğü maden ocağında 2 yıl önce iş başı yapan maden işçisi Serkan Cansızoğlu, yerin 170 metre altında çalışırken kömür taşıma bandına sıkışarak hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Cansızoğlu için Hz.Ali Acılık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine madencinin taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formaları konuldu. Cansızoğlu'nun cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Ontemmuz Mahallesi'nde toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Serkan Cansızoğlu'nun fotoğrafı



-Tabutun üzerindeki Beşiktaş formaları



-Helallik alınması



-Cenaze namazı



-Tabutun taşınması ve cenaze aracına konulması



Süre: (01.56) Boyut: (126 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,



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Demir yüklü TIR virajda devrildi



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde demir yüklü TIR virajda devrildi. Rulo halindeki inşaat demirleri dorseden dökülürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Kaza, Darıca Bayramoğlu sapağı mevkiinde meydana geldi. Hasan Ay idaresindeki 59 TZ 443 plakalı TIR viraja hızlı girince kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan rulo halindeki inşaat demirleri döküldü. Hasan Ay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hasan Ay olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin hastaneye götürmek istemesini kabul etmedi. Yolda ulaşım kontrollü sağlandı. TIR çekici ile yoldan kaldırılırken, demirler vinçle yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Devrilen TIR'dan görüntü



Rulo demirlerden görüntü



Sürücüden görüntü



Haber: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli), -



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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kızların üstünlüğü



ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce programlarından mezun olan 205 öğrenci arasında kızlar üstünlüğü göze çarptı. Türkçe ve İngilizce Tıp programlarında ilk iki dereceyi kızlar paylaştı.



Rektörlük 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen Tıp Fakültesi 47'nci mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sezai Ercişli, Prof. Dr. Nihat Yatkın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muhammet Akif Güler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent ve akademisyenlerle öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından mezun olan öğrenciler adına Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sedanur Çelik ile İngilizce Tıp Programın dönem birincisi Dr. Elif Çakır birer konuşma yaptı.



Tıp Fakültesinin 55 yıl önce kurulduğunu, 53 yıl önce ilk öğrenci aldıklarını hatırlatan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, şimdiye kadar 5 bin 295 doktor mezun ettiklerini bildirdi. Prof. Dr. Levent, şunları söyledi:



"Ülkemizin hangi şehrine giderseniz gidin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan doktora rastlarsınız. Ülkemizin en zeki ve en başarılı öğrencileri arasına girerek, fakültemizde eğitim almaya hak hakandınız. Zorlu bir süreçten sonrada hekim oldunuz. Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir, bunu unutmayın. Heyecanınızı da hiçbir zaman kaybetmeyin. Sevgili aileler, eğitimin kökleri acı meyvesi ise tatlıdır. Bugün meyve zamanı. Evlatlarınızla ne kadar gururlansanız azdır. Bugün 205 evladımızla gururlanıyoruz. Eminim ki genç doktorlar, vatanına, ailesine ve vatanı bize emanet eden atalarımıza vefa borçlarını unutmayacaklar."



Konuşmaların ardından, Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sedanur Çelik'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, İngilizce Tıp Programın dönem birincisi Dr. Elif Çakır'a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan plaket ve diploma verdi. Ardından birinci olan öğrenciler mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. Tıp Fakültesinden mezunlar sıralamasında Türkçe Program birinciliğini Sedanur Çelik, ikinciliğini Nagihan Şimşek, üçüncülüğünü İrem İlter,



İngilizce programda ise birinciliği Elif Çakır, ikinciliği Bedia Bulut, üçüncülüğü Orçun Cem Öngöre elde etti. Sırayla sahneye çağrılan doktorlar, öğretim üyelerinin elinden diplomasını aldı. Törende son olarak öğrenciler doktorluk yemini etti ve kep fırlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Salondan detay



-Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Akın Levent'in konuşması



-Türkçe programı1'ncisi Sedanur Çelik'in yaş kütüğe plaket çakması ve ödülünü alması



-Türkçe programı 2'ncisi Nagihan Şimşek'in plaketini ve ödülün alması



-Türkçe programı 3'ncüsü İrem İlter'in plaketini ve ödülün alması



-İngilizce programı 1'ncisi Elif Çakır'ın ödülünü ve plaketini alması



-İngilizce programı 2'ncisi Bedia Bulut'un ödülünü ve plaketini alması



-İngilizce programı 3'ncüsü Orçun Cem Öngörenin ödülünü ve plaketini alması



-Öğrencilerin yemin etmesi



-Öğrencilerin kep fırlatması



Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,



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Zonguldak'ta, Tavuk ve Kültür Festivali



ZONGULDAK'ta, '5'inci Ulusal Tavuk ve Kültür Festivali' düzenlendi.



Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üretici Birliği tarafından düzenlenen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Devrek Belediyesi bando takımı eşliğinde Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik binası önünde sona erdi. Birlik Başkanı Osman Bayraklı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ardından Birlik Başkanı Osman Bayraklı, festivale destek veren herkese teşekkür etti.



Daha sonra kordonboyunda halka tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı. Vatandaşlar, dağıtım sırasında uzun kuyruk oluşturdu. Festival, mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kortej yürüyüşü



-Pilav üstü tavuk almak isteyenlerin uzun kuyruk oluşturması



-Pilav üstü tavuk alanlar



-Detaylar



-Süre: (01.38) Boyut: (110 MB)



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,