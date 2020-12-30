DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kovadaki közden sızan gazdan zehirlenen 2 genç öldü

ŞANLIURFA'da, ısınmak için kovada yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yahya Yılmaz (19) ile arkadaşı Hüseyin Kaya (20) hayatını kaybetti.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. Arkadaş oldukları belirtilen Yahya Yılmaz ile Hüseyin Kaya, gece ısınmak için evin avlusunda teneke kovada odun ve kömür ile ateş yaktı. Ardından içinde köz bulunan kovayı eve alan arkadaşlar, uykuya daldı.Sabah iki gençten haber alamayan yakınları, geldikleri evde Yahya Yılmaz ve Hüseyin Kaya'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz ve Kaya'nın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberi alıp eve gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı