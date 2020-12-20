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DHA YURT BÜLTENİ - 20

20.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 02:09
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik...

Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,

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Alkollü sürücü duvara çarptı, kendisine yardım eden mahalleliye küfredince ortalık karıştı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın duvarına çarptı. Mahallelinin yardımına koştuğu ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün küfür etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altaylar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. İddiaya göre, alkollü olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleliden bazıları sürücüyü darbetmeye başladı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis araya girerek ortalığı sakinleştirirken, sokağa çıkan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda da uyarıda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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