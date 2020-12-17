DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞBursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha (3)Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...