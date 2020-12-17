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DHA YURT BÜLTENİ - 20

17.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:47
DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞBursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha (3)Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ

Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha (3)

Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole, piyasaya sürülmeden el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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