DHA YURT BÜLTENİ - 20

Fırtına Foça'da tekneleri batırdı

İZMİR'in Foça ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan fırtına liman içinde bulunan 5 tekneyi batırdı. Halatı koparak sahile vurmak üzere olan bazı tekneler ise Foçalı balıkçılar ve sahiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu. Saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı. Bağlı oldukları tonozlardan halatları koparak kurtulan bazı tekneler ise Foçalı balıkçıların yardımı ve sahiplerinin çabalarıyla sahile vurmaktan kurtarıldı.

Bölgede fırtına olduğunu öğrendikten İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nden teknesini kontrole geldiğini belirten Murat Yalçın Gediz, 1 saat daha geç kalsa belki de teknenin batmış olacağını söyledi. Gediz, "Geldiğimde teknenin tamamen suyla dolması için bir karışlık yer vardı. Belli biraz daha yağmur yağsa, fırtına sürse tekne batacaktı. Suyu tahliye edip, içindeki malzemeleri boşalttım. Temizliğini yapıp güvenli bir yere çekmeye çalışıyorum. Akşamki fırtınadan batan birçok tekne var. Uzakta olanlar gelemeyenler için böyle bir durum büyük sıkıntı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------Büyükdeniz Limanı'ndan görüntü.-Batan teknelerden görüntü-Teknesini sahile çekmeye çalışan Murat Yalçın Gediz'in görüntüsü-Murat Yalçın Gediz ile röp.

(Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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MASKE UYARISI YAPAN POLİSE SALDIRIP, KAÇMAYA ÇALIŞTI; HAKARET VE MUKAVEMETTEN YARGILANABİLİRMaske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada (2)

AVUKAT ALTUN: HAKARET VE MUKAVEMETTEN YARGILANABİLİRBursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte maske takması için kendisini uyaran polislere saldırıp hakaret ettiği öne sürülen Gamze S.'nin gözaltına alınmasının ardından değerlendirmede bulundu. Avukat Altun, son günlerde sokağa çıkma kısıtlamalarında polis ekiplerine yönelik, bazı vatandaşların itirazlarının şiddete dönüştüğünü belirtti. Kısıtlamaya uymayanlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildiğini belirten Avukat Altun, Bursa'da yaşanan olayla ilgili, söz konusu vatandaşın hakaret ve mukavemetten yargılanabileceğini kaydetti. Avukat Altun, şunları söyledi: "Bursa'da yaşanan bir olayda kendisini uyarak bir polise yurttaşımızın hakaret ettiği ve hatta kolluk görevlisinin iddiasına göre darp edildiği yönünde görüntüler gördük. Aslında eylem görüntülerden hemen önce olmuş. Bu anlamda o nitelendirmeyi yapacak olan mahkemeler ama kanun koyucu buna ilişkin alt ve üst sınırlar koymuş. Direnme suçu 6 aydan 3 yıla kadar bir süreyi kapsıyor. Bunda yargılamada iyi hali de göz önünde bulundurulabilir. TCK'nin 125'inci maddesinde hakaret suçu düzenleniyor. Burada 1 yıl alt sınır olarak belirleniyor. Alenen işlenmesi halinde de 1/6 oranında artırımı olacaktır. Eğer yaralama eylemi nitelikli bir hal almış olsaydı burada da neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ayrıca bir hüküm kurulurdu. Görevi başındaki memura şiddet konusunda ise eğer burada vurma eylemi gerçekleşmişse bu kasten yaralama olabilir. Ama itme tartaklama gibi olduysa görevi yaptırmamaya girer. TCK'nın 86'ncı maddesine 1 ve 2'ye girer. 2 suçun hafif halidir. Bunun da ceza sınırı aşağıdırö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Baro Başkanı Gürkan Altun Ofisinde çalışırken-Baro Başkanı Gürkan Altun Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı

AKSARAY'ın Hatipağatolu köyünde besicilik yapan Zeki D. (39), boş bir arazide oğulları Yücel D.(19), Sefer D. (17) ve Selim D.'ye (12) tüfek ve tabancayla atış talimi yaptırdı. O ana ait görüntüleri de 'Askere gitmeden talim. Şimdiden alışıyorlar" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine jandarma 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununa muhalefet ile meskun mahalle ateş açmak' suçundan suçundan gözaltına alınan Zeki D., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde oturan Zeki D., boş bir arazide oğulları Yücel ve Sefer D.yi tüfek, Selim D.'ye de tabanca vererek, atış talimatı yaptırdı. Bir ara oğlu Selim D.'den tabancayı alıp kendisi ateş açtı. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntülerine sosyal medyadaki hesabından, "Askere gitmeden talim. Şimdiden alışıyorlar" diyerek yayınladı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeki D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yaptığı aramada atış taliminde kullanılan 1 adet ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 500 mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 fişek, atış yapılan yerde de 10 adet av tüfeği fişe ve 5 tabanca kovanı ele geçirdi. 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununa muhalefet ile meskun mahalle ateş açmak' suçundan gözaltına alınan Zeki D., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeki D.'nin tabanca ruhsatı iptal edilirken, tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle de 1080 lira idare para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------Oğullarına atış yaptırdığı ana ait görüntü

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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SAMSUN VALİSİ DAĞLI: HES KODU OLMADAN KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ

Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemi ile mücadelinin devam ettiğini bu kapsamda yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Samsun kent girişinde 3 ayrı noktada HES kodu ile giriş uygulaması başlattıklarını belirten Vali Dağlı, "HES kodu olmadan kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu manada trafik ekiplerimiz kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. HES kodunu önemsiyoruz. HES kodu uygulamasına devam edeceğiz. Sanayi tesislerimiz var. 25'ten fazla işçi çalıştıran sanayi tesislerimizde de HES kodu uygulaması getirdik. Onlarla ilgili dün itibariyle 15 tane ekip oluşturduk bu ekiplerimiz sanayi tesislerinin tamamını dolaşmaya başladılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı