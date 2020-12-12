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DHA YURT BÜLTENİ - 20

12.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:01
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde internet kablolarını baltayla kesen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde internet kablolarını baltayla kesen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişinin kestiği kablolar yüzünden ilçede 6 köy internetsiz kaldı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fatih U. (18) ile Kaan Ş. (18) Fatih U.'ya ait 60 AAB 989 plakalı otomobille köye gitti. 2 kişi yanlarında getirdikleri baltayla direklere çıkıp internet kablolarını kesti. Çakır köyünde yaşayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) sevk edildi. JASAT ekipleri yaptığı operasyonda Fatih U. ve Kaan Ş.'yi suçüstü yakaladı. İnternet kablolarını keserken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için Kaan Ş.'ye 3 bin 150 lira Fatih U.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, ayrıca ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için toplam 6 bin 851 lira para cezası kesildi. Çakır, Demirtaş, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli ve Ağcalan köylerinde yeniden internet erişimi sağlanması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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