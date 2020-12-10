DHA YURT BÜLTENİ - 20

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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

AYDIN'ın Didim ilçesinde bir erkekle bir kadın sokak ortasında önce tartıştı, ardından kavgaya başladı. Erkeğin kadına yaptığı fiziki şiddeti bir başka erkek araya girerek önledi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim'de dün kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Sokak ortasında bir erkekle bir kadın tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü, erkek kadına fiziki şiddet uygulamaya başladı. Bir süre devam eden fiziki şiddeti o sırada oradan geçmekte olan başka bir erkek araya girerek önledi. İki erkek arasında kısa süreli yaşanan tartışma sonrası kadın ve kendisini döven kişiyle oradan uzaklaştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı