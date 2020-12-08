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DHA YURT BÜLTENİ - 20

08.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:23
DHA YURT BÜLTENİ - 20

BORÇ KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (3)Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

BORÇ KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ 

Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (3)

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayda yaralanan inşaat firmasının sahibi Enes Güney hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Y.'nin ameliyata alındığı, E.K.'nin ise genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.  İki tarafın yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri hastane önünde önlem aldı. Yaralı yakınlarının araçlarında arama yapan polis ekipleri, bir tabanca ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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