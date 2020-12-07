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DHA YURT BÜLTENİ - 20

07.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:25
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf yaptılarMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar yağmura rağmen dalgalı denizde, sörf yaptı.

Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan, saat 10.45 ile 15.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Denizdeki dalgayı fırsat bilenler ise çamurlu suya aldırmadan sörf yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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