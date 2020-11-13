DHA YURT BÜLTENİ - 20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi ardından, çocukluk arkadaşı Mehmet Başarslan (64), saat hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmalarının ardından Erdoğan, stadyumdaki vatandaşların yanına gelerek onları selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Başarslan, Erdoğan'a kese içinde bir saat hediye etti. Keseyi alarak içine bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarslan'ı yanına çağırdı ve bir süre sohbet etti. Sağlık sorunları olduğunu ifade eden ve tedavi masraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığını vurgulayan Mehmet Başarslan, "Babamdan kalma bende tarihi değeri çok büyük bir saat vardı. Ona hediye ettim, çünkü o bana maddi yönden çok destek oldu" dedi. Kalp, kanser ve fıtık gibi çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüp iyileştiğini belirten Başarslan, "Bunu önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum. Allah razı olsun. Ahmet Baba ve annesi Tenzile Anne, nur içinde yatsın. Bana sordu, 'bir ihtiyacın var mı, bir şey varsa söyle çekinmeden' dedi. 'İyi misin' dedi. Aileme selam söyledi. Ben de onun ailesine selam söyledim. Biz zaten 25 yaşına kadar beraber aynı mahallede büyüdük. Birlikte futbol oynadık Camialtı'nda. Ben Sarıyer'e profesyonel gittim. O İETT'ye gitti" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------- -Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı selamlaması -Cumhurbaşkanın kese içindeki hediyeyi alarak bakması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Başarslan ile konuşması -Mehmet Başarslan ile röp. -Kongreden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Ali Can ZERAY/TEKİRDAĞ,

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İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasındaki yangın merdivenine çıkan Elif T., aşağı sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasında bulunan yangın merdiveninde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuğu, gerekli bakımı yapamadığı için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kendisinden alınarak yurda yerleştirilen Elif T., gizlice yangın merdivenine tırmanarak, 5'inci kata çıktı. Durumu fark eden Emniyet Müdürlüğü binasındaki polisler de Elif T.'yi ikna ederek, vazgeçirmeye çalıştı. Merdivenin duvarından aşağıya sarkan Elif T., ise çocuklarının kendisine geri verilmesini istedi. Polis bu sırada bir anlık dalgınlığından faydalandığı Elif T.'yi yakalayarak, kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Elif T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Psiklojik sorunları olduğu iddia edilen Elif T.'nin aynı yerde daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İntihar etmek için merdivene çıkan kadın-Polisin ikna çabası-Kadının kendini aşağıya sarkıtması-Çevrede toplananlar-Polisin kadını kurtarması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Yıldız (83), jandarma köpeği 'Dost' tarafından izine ulaşılarak, bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan Alzheimer hastası Hatun Yıldız'a ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgede dron ve iz takip köpeği 'Dost'un da yer aldığı arama çalışması başlatıldı. Jandarma köpeği 'Dost'un iz takibiyle Yıldız, Yazıkonak beldesinden 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bulundu.

Sağlık kontrolünün ardından Yıldız, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı