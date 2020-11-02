DHA YURT BÜLTENİ - 20

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İzmir'de yıkılan binalarla ilgili 9 gözaltı İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yıkılan binalarla ilgili 9 gözaltı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturmalar kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A. Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E. İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulu N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bilgilerinize sunulur."

İZMİR, ( DHA)

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İzmir'deki deprem bölgesindeki vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 depremde evi hasar gören depremzedeler binaları boşaltmaya başladı. Evini boşaltan Selda topçu taşınma esnasında duygu dolu anlar yaşadı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen vatandaşları ise taşınma telaşı sardı.

Vatandaşlardan Selda topçu, "Gençliğimin geçtiği ev burası ama nasip böyleymiş. Burası bu deprem yıkılmadı ama başka bir deprem kesin yıkılabilir. Hasarlı olup olmadığını bilmiyorum ama bu korkuyu yaşadıktan sonra evin içinde kalmak çok zor ondan taşınıyoruzö dedi. Depremzedelerin evlerini boşaltmaya başlamasından dolayı yoğunluk yaşayan taşıma firması sahibi Hüseyin aşkın, "depremden dolayı evi hasar görenler ya da bina hasar tespiti yapılan binalarda taşınmalar başladı. İnsanlar biran önce eşyalarını taşıma telaşına düştüler. Şu anda yoğun talep var. Karşılamaya çalışıyoruz. Mühürlenen binalara giremiyoruz, mühürlü olmayan binalara asansörle taşımacılık yapıyoruzö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı