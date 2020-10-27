DHA YURT BÜLTENİ - 20

İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama: 2 terörist öldürüldüHATAY'ın Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.

İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama: 2 terörist öldürüldü

HATAY'ın Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada, diğer terörist ise kaçtıktan kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışmalar ile patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Payas İlçesi Kozludere Mahallesi'nde güvenlik noktasında bir pikabı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki teröristin ateş açması sonucu kısa süreli çatışma yaşandı. Daha sonra kaçan teröristler, pikap ile kaza yapınca, yolda durdurdukları bir vatandaşın aracını gasp edip, İskenderun ilçesine doğru kaçışlarını sürdürdü.

PATLAMA İLÇENİN BİRÇOK BÖLGESİNDEN DUYULDU

Güvenlik güçlerinin takip ettiği araçtaki terörislerle İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde yeniden çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, şiddetli bir patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre patlamada sivil kayıp ya da güvenlik güçlerinden hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.

DİĞER TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgeyi ablukaya alan polisin, diğer teröristi de etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ttwitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacığız #İskenderun" ifadelerine yer verdi.

VALİ DOĞAN: TERÖRİSLER PARAMOTOR İLE AMANOSLARA İNDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Doğan, çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristen kendisini patlattığını, kaçan ikinci teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Amanosların PKK terör örgütünün uzun yıllardır yerleştiği bir lokasyon olduğunu kaydeden Vali Rahmi Doğan, zaman zaman 150-200 kişiden oluşan terörist grupların tespit edildiğini belirtti. 22 Ağustos'ta güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonda 3 teröristin, 18 Ekim tarihinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydeden Vali Doğan, şunları söyledi:

"19 Ekim'de bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakalamış olduğumuz terörist gri listede aranan HDP Muş eski Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, bugün itibariyle adli birimler tarafından tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik grubun 2 parti halinde birisi 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir aletle, Mümbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar Dağı'na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi. 1 teröristi etkisiz hale getirdik, bir teröristi canlı olarak yakaladık. Bugün geri kalan 2 teröristin yerini istihbarat birimlerimiz yine tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca sabah saatlerinde teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Yine aynı esnada hem emniyet, hem polis hareket timlerimiz bölgede operasyonlara devam etti. Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırmaları neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun Çevre Yolu'nda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi. Bir terörist o esnada kendisini patlattı. İkinci terörist güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir. Herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm halkımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybımız olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler, neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Bunların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HATAY,

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İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki Eyüp Odunkıran olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki Eyüp Odunkıran ailesinden gizli balkona çıktı. Burada oyun oynayan küçük çocuk, dengesini kaybederek balkon demirlerinden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuğu, kısa bir süre sonra çevredeki vatandaşlar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, talihsiz çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eyüp Odunkıran'ın öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri, olayın yaşandığı yerde çalışma yaptı. Eyüp Odunkıran'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı