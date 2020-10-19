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DHA YURT BÜLTENİ - 20

19.10.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:54
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52), 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52), 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. 

Ereğli ilçesinde, 12 Ekim'de, içtiği sahte alkol nedeniyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aydın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. İlçede sahte alkol içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) da 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte alkolden ölümle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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