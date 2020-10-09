DHA YURT BÜLTENİ-20
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DHA YURT BÜLTENİ-20

09.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:03
DHA YURT BÜLTENİ-20

Kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandırdıDÜZCE'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran M.Y.A., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

Kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandırdı

DÜZCE'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran M.Y.A., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıttığı kişiyi çeşitli yalanlarla kandırarak 3 bin TL ve 2 adet bileziğini alan dolandırıcının peşine düştü. Kimliği belirlenen M.Y.A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi. Polisin operasyonu ile M.Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle yaşlı vatandaşları dolandırdığı belirlenen M.Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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