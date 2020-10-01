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DHA YURT BÜLTENİ - 20

01.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:01
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Alanya'da çalılık alanda yangınAntalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'da çalılık alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde A.Y. isimli bir kişinin çalılık alanda temizlik amacıyla yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan A.Y. yaralanırken, yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaklaşık 1 dönümlük alan yanarken, yangına müdahale etmeye çalışan ve yaralanan A.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisine başlanan A.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerine yakın olması korkuttu. Bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla yangın anını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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