DHA YURT BÜLTENİ - 20
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 20

ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜArdahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
22.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:30

ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü. Kısa süreli etkili olan yağış sebebiyle Arpaçay-Susuz karayolu beyaza büründü. İlçe merkezinde fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Babel Mbaye Diagne Malcolm Thomas Josef De Souza Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:30:29. #1.15#
title