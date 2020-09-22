DHA YURT BÜLTENİ - 20 ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜArdahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü.

ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü. Kısa süreli etkili olan yağış sebebiyle Arpaçay-Susuz karayolu beyaza büründü. İlçe merkezinde fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı