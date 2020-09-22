DHA YURT BÜLTENİ - 20

ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜArdahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü.
22.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:30
ARPAÇAY BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı (2)Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü. Kısa süreli etkili olan yağış sebebiyle Arpaçay-Susuz karayolu beyaza büründü. İlçe merkezinde fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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