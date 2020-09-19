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Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındıAFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
19.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:26

Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'daki Asker Alma Daire Başkanlığı'nda vatani görevini yapan 2 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 asker ile onlarla temaslı olduğu belirlenen 20 er ve bir astsubayın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 1'i astsubay toplam 23 asker, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Askerlerden testi pozitif olan 2'si ambulansla ve özel kıyafetli sağlık ekipleri eşliğinde yurda getirilirken, diğerleri ise askeri plakalı minibüslerle getirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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