DHA YURT BÜLTENİ - 20 Mübaşirin tabancalı saldırısında savcı kolundan yaralandıGİRESUN'un Tirebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, görevli mübaşir Mustafa K. tarafından tabancayla kolundan vurularak yaralandı.

Mübaşirin tabancalı saldırısında savcı kolundan yaralandı

GİRESUN'un Tirebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, görevli mübaşir Mustafa K. tarafından tabancayla kolundan vurularak yaralandı. Şüpheli mübaşir, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tirebolu Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan Mustafa K. ile Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mübaşir Mustafa K., tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan merminin koluna isabet ettiği Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, yaralandı. Şüpheli mübaşir, adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı savcı ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan savcı Ersoy, ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı savcının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

TİREBOLU (Giresun),

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4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı

İSTANBUL 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.P., Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapan trafik polislerince yakalandı.Trafik ekipleri, şehrin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'ndaki valilik kavşağında motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde S.P.'nin kullandığı 46 ACN 971 plakalı motosikleti durduran ekipler, yapılan kimlik kontrolünde S.P.'nin İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığını tespit etti. 4 yıldır aranırken motosiklet denetiminde yakalanan S.P., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polis aracıAracın yanındaki ekiplerS.P.'nin kağıdı imzalamasıPolis aracının gidişiMotosikletten detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira değerinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Adana'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gelen 4 kişinin elektrik ve elektronik malzemesi hırsızlığı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibi sonucu ilçedeki yol kontrol noktasında dün sabah saatlerinde içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 1-1,5 metre uzunluklarında 35 elektrik kablosu, 70 küçük voltaj şalteri, 5 büyük voltaj 380W şalteri, 1 380W ana şalter, 1 keser, 1 balta, 1 demir kesme makası, 1 çift kırma ruhsatlı av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ile çalınan eşyaları taşımada kullanılan 3 battaniye ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu açıklandı. Ele geçirilen malzeme ve kullanılan araca el konuldu. Olay sırasında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA