DHA YURT BÜLTENİ - 20 Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandıDİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesi'nin servis aracı yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı. Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektirö dedi.

İKİNCİ KUNDAKLAMA VAKASI

Temmuz ayında da yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, içerisindeki işçileri indirdikten sonra Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracını yakmış, araç kullanılamaz hale gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Kundaklanan servis aracıBelediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun olay yerine gelmesi

Aracı incelemesi

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Evren Sokakta 3 katlı bir evin teras katında çıktı. Mahalleli yükselen dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba gösterdi.

EVİN SAHİBİ YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan yangını söndüren ekiplerin yaptığı inceleme de evlerin içerisinde kimse olmadığı tespit edildi. Evde oturan ailenin kısa süre önce Almanya'da yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA