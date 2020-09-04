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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyelerince ormanlık alanda toprağa gömülü 31 çuval bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
04.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:25

Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu

 ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyelerince ormanlık alanda toprağa gömülü 31 çuval bulundu. Çuvallardan örgütsel materyaller çıktı. Muratpaşa ilçesindeki bir hücre evine yapılan operasyonda ise haklarında yakalama kararı bulunan 2 örgüt üyesi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, ormanlık alanda, örgüt üyelerince toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval, bulundu.  Çuvallardan çok sayıda örgütsel materyal çıktı. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

HÜCRE EVİNDE 2 GÖZALTI

Diğer bir operasyonda ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda 2 yıldır aranan K.Ç. ile aynı suçtan Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen yakalama kararı doğrultusunda 1 yıldır aranan R.Ç. Muratpaşa ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı. 2 şüphelinin örgüt tarafından kullanılan kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hemşirelik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen R.Ç. ile K.Ç.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA

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