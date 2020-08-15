DHA YURT BÜLTENİ - 20
İÇİŞLERİ Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist B.K'nın, 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.
TOPLAM 37 KİLOGRAM TNT ELE GEÇİRİLDİ
Yazılı açıklamaya göre, araç şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, teröristi otostop yaparken araca aldığını belirtmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Açıklamada, "Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.- Terörist
Kaynak: DHA