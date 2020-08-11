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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kepsut'ta orman yangını BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, kırsal Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
11.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:03

Kepsut'ta orman yangını

 

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, kırsal Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kepsut'a bağlı kırsal Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ile havadan, 8 arazöz ve 3 dozer ile de karadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangından görüntüler-Söndürme çalışmaları

Fatih Emrah ERDOĞAN/KEPSUT (Balıkesir), - 

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Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2) 

YANGIN SÜRÜYOR

Samsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını  kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yol olmayan bölgede, orman işçileri ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Manşet

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