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İzmir'de orman yangınıİZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
30.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:36

İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.

HABER: İZMİR

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Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nı geçireceği memleketi Trabzon'a geldi.

Kurban Bayramı tatili için öğle saatlerinde Trabzon'a gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yomra Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, belediye binası bahçesinde vatandaşlarla görüşüp, bayramlarını kutladı. İmamoğlu, ardından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu. Ziyarette İmamoğlu ve beraberindeki partililer, çiçek bıraktıkları şehit Eren'in kabri başında dua okudu.

İmamoğlu'nun bayramı kentte geçirip, Akçaabat ilçesindeki aile kabristanlıklarını da ziyaret edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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