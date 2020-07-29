DHA YURT BÜLTENİ - 20 Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı 'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in bugün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Muğla Adliye binasından genel-detay görüntü-Cemal Metin Avcı'nın adliyeye çıkarılışı arşiv görüntüsü-Pınar Gültekin'in fotoğrafı

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdı

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilmeyen bir sürücü trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan şoför Mustafa K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Duraktan 26 GA 287 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsüne yolcu altıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen şoför Mustafa Kızıldağ'a (43), henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü küfür ederek iddiaya göre satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan Kızıldağ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen şoför Kızıldağ, kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu.

Şüphelinin otomobilden küfür ettikten sonra otobüse gelip satırla saldırdığını anlatan halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ, "Tartışma olmadı, direk geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda otomobille duruyordu, camı açık küfür etti, 'neden yol vermedin' diye. El frenini çekti, yanında bir kadında vardı. Gelip bana saldırdı, satırla. Zaten ben duraktan çıkmıştım, uzaktaydı ki yakın olsa zaten yol verirdim. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacakö dedi.

HER YERDE ARANIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ'ın şikayetinin ardından satırla saldırıda bulunduğu öne sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca başlatılan soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği Yunus Emre Caddesi'ndeki mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Eskişehir şehir hastanesi acil servis girişi-Odunpazarı ilçe emniyet müdürlüğü girişi-Yaralı şoförün çıkışı-Belediye otobüsü şoförü röp.-Şoförün boynundaki yara-Halk otobüsü detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Bursa'da boş arazide çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

BURSA kent merkezinde boş arazide çıkan yangın, tedirginliğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki boş bir arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle alev alan otlar, tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle yangın tüm araziye yayılırken, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Güzergahtaki yollarda sürücüler, duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, trafiği yavaşlatarak, olası bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, kuru otların yandığı, bazı ağaçların da zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA