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Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla...

DHA YURT BÜLTENİ - 20
27.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:58

Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi

 

MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, HTS kayıtlarının alınması, kamera dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması taleplerinin bulunduğu dosyayı soruşturma savcısına sundu.

'İŞLEDİĞİ CİNAYETTİN ARDINDAN SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR'

Muğla Adliyesi'nden çıkışında DHA muhabirine açıklamada bulunan avukat Epözdemir, "Hunharca ve vahşice cinayetten hemen sonra şüphelinin cesedi yakmaya çalışması, üzerine beton dökmesi, varille dereye atması hususları bir arada düşündüğümüzde başka failler olacağını düşünüyoruz. İşlediği cinayetin ardından son derece soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor" dedi.

'ŞÜPHELİNİN ANLATIMLARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA, FİZİK KURALLARINA AYKIRIDIR'

Epözdemir, cinayette canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmenin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarının alınması, kamera kayıtları dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması için talebimiz oldu. Şüphelinin anlatımları hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır. Dilekçemizi soruşturma savcısına sunduk. Dosyadaki gizlilik kısıtlaması olan belgelerin verilmesini istedik. Taleplerimizin karşılanıyor olması muhtemel gözüküyor. Yargılamaya katkı sunmaya devam edeceğiz."

Avukat Rezan Epözdemir, Pınar'ın ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destekleri nedeniyle minnet duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Adliye binasından görüntü-Avukat Rezan Epözdemir'in adliye binasına gelişi-Avukatı Rezan Epözdemir'in adliye binasından çıkışı-Avukatı Rezan Epözdemir'in dosyayı incelerken görüntüsü-Avukat Rezan Epözdemir ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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9 iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameraları ele verdi

SAKARYA'nın Erenler ve Arifiye ilçelerinde 9 iş yerinden hırsızlık yapan M.K. (38), güvenlik kameraları sayesinde kimliği belirlenerek yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Arifiye ve Erenler ilçelerinde 9 iş yerinden televizyon, tablet ve para çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, gece geç saatlerde iş yerlerine girerek hırsızlık yapan kişinin kimliğini belirledi. Polisin operasyonu ile M.K. yakalandı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleriHırsızın pencereden girmesi

Hırsızlık yapması, pencereden çıkması

HABER:  Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı

ÇANKIRI'da traktörün otomobile çarptığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Tüney köyü mevkisinde meydana geldi. Yasemin Çolak'ın (38) kullandığı 26 EP 477 plakalı otomobil, önde seyreden Mustafa Şahin (61) yönetimindeki 06 BAG 404 plakalı traktöre çartpı. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Şeymanur Çolak (17), Müzeyyen Çolak (69) ve Arif Çolak (67) ile traktörde bulunan Döndü Şahin (62), Hasan Şahin (44) ve Emirhan Şahin (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine  jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Döndü Şahin ile Arif ve Müzeyyen Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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