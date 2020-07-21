DHA YURT BÜLTENİ - 20
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (7)ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
21.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:53

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (7)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Avcı, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 20 metrelik güvenlik koridorun geçirilerek adliyeye getirildi. Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye binasından görüntü-Zanlının adliyeye sevk edilişi GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber – Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

===========================

Sığacık'ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor (2) YENİDEN  YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 2 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜİzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Mahallesi'nin Akkum mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 10 metre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi, çevredeki evlerde yaşayanlar hortumlarla yaptı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlerin, bir ara yolun karşısındaki evlerin bulunduğu bölüme atlaması paniğe neden oldu. Alevler, ormanlık alan içinde bulunan ve depo olarak kullanılan iki binaya zarar verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile alevler 1,5 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Evlerinin çok yakınına gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangının söndürülmüş olmasına rağmen bölgeden ayrılmayıp, tüten bir yer olursa hemen taşıdıkları sularla müdahale etmeye çalıştı.

HORTUM VE KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLERYangın bölgesinde evi bulunan İrfan Kılıç, "Koku geldi ilk önce, dışarı çıktık. Pansiyonun yakınından yangın başladı. İlk müdahale edenlerden biriydik. Arkadaşlara soğutmak için su tutmalarını söyledim. Evden hortum çıkarttık, havuzun suyundan su pompaladık. Yangın yakına geldi. Çaresiz durumda kaldık. Sağ olsun uçak, helikopter, yangın söndürme araçları hemen gelip müdahale etti. En son evlerin olduğu tarafa alev atladı. Ağaçlarımız yandı. Biz kendimiz söndürdük. Çok korktuk, hiçbir yere zarar gelmedi. Sadece iki işçinin yaralandığını duyduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Erdoğan, "İnsanlardan kaynaklanan bir olaydır bu yangın. Cana bir şey olmadı. Buna da şükür. Rüzgar olmasaydı bu tehlike olmazdı. Yangını görünce tedbir aldık, ağaçları, yolları suladık. Kendi çapımızda bir şeyler yaptık" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR FELAKET OLDU'Öğle saatlerinde siyah dumanları gördüklerini aktaran Gamze Doğan, "Ormanla iç içeyiz zaten. Ağaçların yanma sesini duyduk. Polisler geldi ve bizi evlerden çıkardı. İtfaiye çok iyi çalıştı, kontrol altına aldılar. Biz de anca çıktık ormana. Dumanlar tütüyor, söndürmeye çalışıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çocuklarımızı başka yerlere bıraktık. Komşularla birlikte ekibe yardım edeceğiz. Helikopter üstümüzden geçti, helikopterin suyuyla ıslandık. Ateşin ısısıyla ısındık. 1992'den beri burada oturuyoruz, bir kez daha buna benzer bir yangın olmuştu ama ilk defa böyle bir felaket oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yangın bölgesinden genel ve detay görüntüler-Mahalle sakinleri ile röportaj-Anons-İtfaiye ekiplerinden görüntülerHaber: Melis KARAKUZULU, Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

===========================

Antalya'da silahlı arsa kavgası: 1 yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. (29) sol dizinden silahla yaralanırken, babası Ahmet D. ise darbedildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meyanda geldi. Aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma olan iki aile arasında tartışma çıktı. Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye (59) ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi sol diz kapağından vurdu. 3 el silah sesini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Sol diz kapağından vurulan Feyyaz D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G., ise gözaltına alındı.Baba Ahmet D., "Önce beni darbetti sonra oğlama tabancayla vurdu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polisler detay-Ahmet D. Detay-Olay yeri detay-Olay yeri inceleme ekipleri detay-Genel detaylarHABER - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA, ==============================

Tandırda yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Olay  saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yarasının bulunmadığı yılan dereye bırakılarak yeniden doğaya salındı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular 3. Sayfa
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Selçuk İnan Ünal Karaman
Daha Fazla Muğla Çocuk Erkek Başakşehir
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 21:22:56. #1.15#
title