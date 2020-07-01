DHA YURT BÜLTENİ - 20
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
01.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 03:24

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

 

ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik arazilere sahip Erçal ve Kırmızıkılıç aileleri arazilerine fidan dikti. Her iki aile de fidanların kendi arazilerinde olduğunu iddia edince tartışma başladı. Tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedef olan Ali ile kardeşi Halil Erçal, Mehmet Erçal, Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali ile Halil Erçal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Erçal ile Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Mehmet Erçal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok Haber
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti Haber
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Haber
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Bursaspor taraftarları, maça giremeyecek olmalarına rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımlarını yalnız bırakmadı
Bursaspor taraftarları, maça giremeyecek olmalarına rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımlarını yalnız...
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 03:46:18. #1.14#
title