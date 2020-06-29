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Serik'te soğuk hava deposunda yangınANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
29.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:48

Serik'te soğuk hava deposunda yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın deponun çatı kısmını tamamen kapladı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Çatı katında korkutan yangın

İZMİR'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki apartmanda çıktı. 4 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Öte yandan, apartman sakinleri yangının ardından bir süre dairelerine giremedi. Dairelerin camlarına yastık koyarak havalandıran vatandaşlar, apartmanın önünde bekledi.

Kaynak: DHA

Manşet

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