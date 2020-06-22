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Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse yakalandı TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
22.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:17

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Maçoğlu koronavirüse yakalandı

 TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Pazar günü Erzincan'dan dönen ve dün gece vücut sıcaklığı 39 dereceye ulaşan Fatih Mehmet Maçoğlu, bu sabah boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan Maçoğlu'ndan numune alınarak, koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testin sonucu akşam saatlerinde belli oldu ve Maçoğlu'nun koronavirüse yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Maçoğlu'nun hastanede tedavisine başlandı.

Maçoğlu, son günlerde bir çok cenaze törenine katıldığını ve virüsü kimden kaptığını bilmediğini söyledi. Maçoğlu, şunları söyledi:

"Koronavirüsü kimden kaptığımı bilmiyorum ama son günlerde birçok cenaze törenine katıldım. 13 Haziran günü Fransa'da havuzda boğularak hayatını kaybeden Dilek Yücetepe ve iki oğlunun cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde Dilek Yücetepe'nin eşi Muharrem Yücetepe ile yakın temasımız oldu. Son bir hafta içinde Tunceli ve Pülümür'de iki vatandaşın cenaze törenine katıldım. En son pazar günü Erzincan'a gidip geldikten sonra dün gece yarısı ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Sabah hastaneye giderek test yaptırdım ve akşam saatlerinde test pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim. Bütün kontrollerim yapıldı. Boğazım ağrıyor, durumum iyi. Akciğer filmim ve kan tahlillerim çok iyi çıktı. Şu an endişe edecek bir durum yok. Bir süre tedavim hastanede devam edecek. Boğaz ağrısı dışında bir şikayetim yok. Arkadaşlarım yakın temas kurduğum herkesin listesini çıkarıyor."

Maçoğlu, sosyal medya hesabından da video paylaşarak, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Covid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Bu arada sağlık ekipleri, Maçoğlu'nun yakın temas kurduğu kişilerle ilgili filyasyon çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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