DHA YURT BÜLTENİ - 20 Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi.

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi. Olayda, kamyonette bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı lönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Hastane önünden görüntüler

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

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Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Hannure yaşamını yitirdi. İki araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 yolu ile Sümbül Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muhammed Hannure'nin kullandığı 01 MA 5036 plakalı motosiklet, Alparslan T. yönetimindeki 01 ABL 205 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Hannure'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Alparslan T. iki araçta yolcu konumunda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Muhammed Hannure'nin cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA