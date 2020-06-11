DHA YURT BÜLTENİ - 20
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yeniden DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülsüm Mayuk (11), selfie yaparken baraj göletine düştü.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
11.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:28

Gölet kenarında 'selfie' felaket getirdi; dayı- yeğen boğuldu (4)- Yeniden

 

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülsüm Mayuk (11), selfie yaparken baraj göletine düştü. Mayuk ve onu kurtarmak için suya atlayan dayısı Melik Tunahan Nazalı (23), boğuldu. Dayı ile yeğeninden geriye son çekildikleri fotoğraf kaldı.  Olay, saat 14.30 sıralarında Kayabaş Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk, dayısı Melik Tunahan Nazalı ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekildi. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen  suya atladı. Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi suya girerek arama çalışması başlattı. Olay bekleyen gözü yaşlı Yaşar Nazalı, "Tunahan'ım ben seni böylemi bekleyecektim. Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından dayı ve yeğinin cansız bedenine ulaşıldı.

GERİYE LARI KALDIYaşamını yitiren dayı ve yeğeninin olayın hemen öncesinde birlikte fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı. Yan yana son kez poz veren Mayuk ve Nazalı'nın fotoğrafı yürekleri dağladı. Nazalı'nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesedi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Haber: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ===============================

Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Yağışın ardından sular altında kalan evlerin kömürlüğü ile kalorifer dairelerinde başlatılan temizlik çalışmaları ise devam ediyor.Domaniç ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı adeta felç etmişti. Cadde ve sokaklar kısa sürede göler dönerken, araçlarında mahsur kalanlar ise iç makineleriyle kurtarıldı. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 1 saat süren yağışta metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Evlerinin kömürlükleri ve kalorifer dairelerini su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor.Domaniç Hasan Tepe mahalle muhtarı Halil Gündoğdu, yağış nedeniyle evinin bahçe duvarının yıkıldığını söyledi. Çok uzun süredir böyle bir yağış görmediklerini ifade eden Gündoğdu, "Bizim eve her yağmurda sel basar ancak bu kadar dolu ilk defa yağıyor. Hem evimin avlu duvarı göçtü, hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastıö dedi. İlçe esnaflarından İsmail Ölmez'in ise aracının tavanı doludan zarar gördüğünü belirterek, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 30 yıldır Domaniç'teyim ilk defa bu kadar uzun süre dolu yağışı oldu. Kalorifer daireme dolan suyu iki günden beri boşaltmaya çalışıyorumö diye konuştu.

Domaniç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de yağışın ardından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 21:28:37. #1.15#
title