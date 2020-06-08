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Tüfekle öldürülen kediye ağıt (2)'PEŞİNİ BIRAKMAM'Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kedisi komşusu M.C. tarafından vurularak öldürülen Burcu Akyıldız, yaşananları DHA'ya anlattı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
08.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:22

Tüfekle öldürülen kediye ağıt (2)

'PEŞİNİ BIRAKMAM'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kedisi komşusu M.C. tarafından vurularak öldürülen Burcu Akyıldız, yaşananları DHA'ya anlattı. Dün akşam babasının aldığı eti annesi ile birlikte kediye verdiğini söyleyen Akyıldız, "5 dakika sonra kedimiz tarlalara indi. O şahısta o zaman oradaydı, elinde silahı vardı. Annem, 'bu kediye kesin bir şey yaptı' dedi. Annemle koştuk baktık, kedimi vuran kişinin küçük oğlu 'Babam sizin kedinizi vurdu' dedi. Baktım kedim can çekişiyor. Ben bu işin peşini bırakmam. Benim kedim yaşlı olduğu için normalde dışarı çıkmayan bir kedi. 5 dakika içinde benim kedimin canını aldı. Bu onun hakkı değil, ben ne olursa olsun mahkemeye verdim onu" dedi. Akyıldız, olay sırasında çocuklarında bölgede olduğunu söyleyerek, "Alnının ortasından vurmuş. Ne olursa olsun ceza alana kadar bırakmam peşini" diye konuştu.

'BENİM CANIMI ALSA BU KADAR ÜZÜLMEZDİM'

Akyıldız, yaklaşık 15 yaşındaki kedisinin öldürülmesinden dolayı çok üzüldüğünü belirterek, "Ben onunla beraber yatıyordum, nasıl bir insanın çocuğu varsa o da benim çocuğumdu. 7 senedir ben bakıyordum, çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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