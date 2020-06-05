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Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)TUTUKLANDILARMilletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
05.06.2020 02:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:23

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı (2)

TUTUKLANDILAR

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, salık kontrolünün ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Haber: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Maden işçisinin koronavirüs testi pozitf çıktı TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi S.K.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan bir işçi, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu işçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Maden işçisi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.1 Haziran'da iş başı yaparak bir gün yeraltında çalışan işçinin temas ettiği aynı vardiyadaki işçiler evlerinde izole edildi. Gece vardiyasında çalışan işçiler ise ocağa alınmadı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasının sürdürdüğü öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, filyasyon çalışmasının devam ettiğini ifade ederek, "Gece vardiyasına gelen arkadaşlarımızın madene girişleri iptal edildi. Filyasyon taraması sonucu başka vakaların çıkmasından endişe ediyoruzö dedi.

Kaynak: DHA

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