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DHA YURT BÜLTENİ-20

Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacakŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası terör örgütü PKK'dan arındırılınca merkez ve çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

DHA YURT BÜLTENİ-20
29.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:11

Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacak

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası terör örgütü PKK'dan arındırılınca merkez ve çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaylaya yoğun bir göçer akını olduğunu belirterek, "Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylalar artık serbest" dedi.

Beytüşşebap'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan ve huzura kavuşan ilçede bulunan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, Siirt, Bitlis, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı. Yüzbinleri bulunan hayvanlarla yola çıkan göçerler zorlu yolculuklarının ardından yaylaya giriş yaptı. Bölge genelinde arıcı ve besicileri 6 ay boyunca ağırlayan, et üretiminin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt üretimi açısından hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan yayla uzun zaman sonra ilk defa böyle bir yoğunluk yaşıyor.

'BU YIL ZİRVEYİ YAŞAYACAĞIZ'

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yaylanın huzura kavuştuğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki geçen yıllarda Faraşin Yaylası'nda bölücü terör örgütünün kamplarının olduğu ve yaylada kalan vatandaşlarımıza baskı ve zulüm yaptığı bir yerdi. Hamdolsun devletimizin kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları sonucunda Beytüşşebap ve Faraşin terörden temizlendi. Yaylada al bayrağımızın gölgesinde 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimiz üs bölgesi kurdu. Bu bölgeye huzur geldi. Yoğun bir göçer akını var. Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylalar artık serbest" diye konuştu.

Yıllardır yaylada kaldıklarını ifade eden göçerler de huzurun gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Koyun sürülerinden detayKoyun sahibinden detayhavandan çekilen detaylarSüt sağma görüntüleriYaylada yaşam görüntüleriYayla koyun sahiplerin görüntüleriGöçerlerin konuşmasıYayladan detayİlçe Kaymakamı İsmail Pendik'in konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

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Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 bin litre mazot ele geçirildi

BURSA'da kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre mazot ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin kaçak akaryakıt satışı yaptığı yönündeki istihbaratının ardından iş yerini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 2 bin litre kaçak mazot üretildiği tespit edilirken, santrafiş olarak tabir edilen pompaya da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan R.A. isimli şahıs hakkında da "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Polis ekiplerinin operasyon yapması-Ele geçirilen kaçak mazottan görüntü-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN -Kamera: Derya EVREN/BURSA,

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Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren için tarih verdi 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) üretilen Milli Elektrikli Trenin Ağustos ayında test sürüşlerinin başlayacağını, 29 Ekim'de yollarda olacağını söyledi.  

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı ilçesinde bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye gelerek üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren setinde incelemede bulundu. Milli tren için yolun sonuna gelindiğini belirten Ergün Atalay, "Bugün yarım asırdır beklediğimiz, arzu ettiğimiz Milli trenin önündeyiz. Bugün buraya gelmeyi tercih ettim, bu treni görmek istedim. Yapılış aşamasını izleme imkanı buldum. 2012 yılının sonunda başladık, 5 bakan değişti ve hepimizin arzusu yurt dışından aldığımız trenler yerine bu trenleri bu ülkede yaparak kullanmaktı. Bugün geldiğimiz nokta da yolun sonu işte." dedi. 

Milli Elektrikli Trenin 29 Ekim'de raylarda olmasını beklediklerini söyleyen Atalay, "Gönül arzu ediyordu ki bugün bu tren yola inseydi ve hareket etseydi, ancak buna imkan olmadı. Arzumuz kısa zaman içerisinde Ulaştırma Bakanımızın gelerek bu treni raylara indirir. Zannediyorum ki Ağustos ayında test sürüşleri başlar ve zannediyorum ki 29 Ekim'de bu tren yollarda olur. Bu tren bu ülkenin hizmetine sunulacak. Bugüne kadar bu trenin yapımında emeği geçen herkese teşekkürler diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tren detay Ergün Atalay inceleme Atalay açıklama Detay 

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bahçede ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia eden Yalçın Çavuş, taşın yetkililer tarafından incelenmesini istedi. 

Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü'ndeki bahçesinde otları temizleyen Yalçın Çavuş'un iddiasına göre toprağa yarısına kadar gömülmüş olan kömüre benzeyen bir taş buldu. Daha önce aynı taştan görmeyen Çavuş, internetten göktaşları ile ilgili olarak araştırma yaptı. Yalçın Çavuş internette yaptığı incelemeler sonucu taşın göktaşı olduğu kanaatine vardı. 

Taşın incelenmesini isteyen Yalçın Çavuş, "Taşı ot biçerken buldum. Düştüğü yeri oymuştu sıcaktı. Soğumasını bekledim. Daha sonra alt bölgesi çamur olmuştu yıkadım. Daha önce böyle bir taş görmediğim için internete baktım. Tükenmez kalemle üzerine yazılmaması gerektiğini söylüyor. Mermere yazıldığında kahverengi olması gerektiğini söylüyor. Işık ve güneşte parlamasından huylandım. Biraz da küçük bir parçasını kırmıştım. Elimin üstüne aldığımda siyah olmasına rağmen üstünün ve yanlarının beyaz olduğunu gördüm. Yetkililerin incelemesini istiyorum. Taşı dilimle yaladım. Önce kömür sandım ama kömür tadı alamadım." dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------Taşın görüntüsü Taşa ışık tutulunca görüntü Taşla mermere yazı yazmanın görüntüsü 

Yalçın Çavuş'un açıklamaları ve detaylar 

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Ağlayarak istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kendisine sosyal medyadan ağlayarak çektiği videoyu göndererek oyuncak isteyen Haktan (7) ile Melek (5) Özden kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Kent merkezi Kemer Mahallesinde ikamet eden Zafer ve Ayşe Özden çifti Haktan ve Melek isimli çocuklarını Tokat Belediyesi binası yanında bulunan belediye parkına getirdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, parkta bulunan çocukları aileleri ile birlikte makamında ağırlayarak ikramda bulundu. Ziyaretten sonra çocukları ile eve giden Zafer ve Ayşe Özden çifti çocukları Haktan ve Melek'in yaşlı gözlerle oyuncak isteğinde bulunduğu videoyu çekerek Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na gönderdi. Çocukların isteklerini değerlendiren Başkan Eroğlu, Kemer Mahallesi'nde ikamet eden Özden ailesini ziyaret ederek, Melek ve Haktan kardeşlere uzaktan kumandalı araba ve bebek hediye etti. Mesai sonrasında whatsapp üzerinden kendisine gelen videoyu izlediğini belirten Eroğlu, hem duygulandığını, hem de çocukların kendisini kalben yakın hissetmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Küçük dünyalara sığan, büyük mutluluktur çocuk olmak. Çocuklar gülerse bütün dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğu bizimdir. Kızımız ile oğlumuzun güzel isteklerini yerine getirdik, onlarla birlikte biz de mutlu olduk. 5 yaşındaki Melek ve 7 yaşındaki Haktan kardeşlerin mutluluğuna ortak olmak, dünyanın en güzel duygusuydu. Rabbim tüm çocuklarımıza hayırlı ve uzun ömürler versin. Havaların ısınması ile çocukları evde tutmak zorlaşıyor. Dün çocuklarımızın izin günü idi. Parklar yine çocuk cıvıltıları ile şenlendi. Onları o kadar çok özlemişiz ki, keşke imkanımız olsa da hepsiyle tek tek görüşebilseydik. İnşallah bu süreç bittikten sonra çocuklarımızla daha birçok güzelliğe imza atacağız, biraz daha sabır, az kaldı" dedi.

Haktan ve Melek kardeşlerin anne ve babası ise ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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