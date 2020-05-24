DHA YURT BÜLTENİ - 20 Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştıELAZIĞ'da, depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan aileler, Ramazan Bayramı'nı birbirlerine el sallayarak kutladı.

Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı

ELAZIĞ'da, depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan aileler, Ramazan Bayramı'nı birbirlerine el sallayarak kutladı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü kent merkezinde 1'i Sivrice ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, komşu ve akrabalarıyla dışarı çıkmadan bayramlaştı. Aileler evlerinin önlerinden birbirlerine el sallayarak, güzel temennilerde bulundu.

Depremzede Mahmut Sertkaya, bayramın buruk geçtiğini ifade ederek,"Koronavirüsten dolayı sevdiklerimizi ve ailelerimizi göremiyoruz ama burada komşularımızla el sallayarak bayramlaşıyoruz. Bayram biraz buruk ve üzüntülü geçse de inşallah bir dahaki bayram sevdiklerimizle ve ailelerimizle birlikte bayramlaşacağız, eski günlerdeki gibi kucaklaşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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KonteynerkentBayram kutlamasıRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılar

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukları ziyaret eden bir grup üniversite öğrencisi, sokak sokak dolaşarak bayram harçlığı ve şeker dağıttı.

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukları sevindirmek ve bayram geleneklerini yaşatmak için sokak sokak gezerek şeker ve bayram harçlığı dağıttı. İçinde bulunulan zor dönemde çocuklara bayram sevincini yaşatmak istediklerini ifade eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Zaim Mirza, "Bu yıl dünya ve ülke olarak çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ama hayallerimizden vazgeçmedik. O yüzden kumbaralarımızda biriktirdiğimiz ve bize destek olmak isteyenlerin yardımıyla sokaklara çıkmak istedik. Bu kez pencerelerin ardında çocuklara şekerlerini ve harçlıklarını uzattık. İçimiz biraz buruk ama istedik ki onların içleri buruk olmasın. Bayram sevincini yaşamanın sadece maddi şeylerle olmayacağını bilsinler ve bu ruhu yaşamayı öğrensinler. Her şey gibi bu zor zamanlar da geçecek, yine eskisi gibi gülüp eğleneceğiz, bayramlarda gezeceğiz. Bugün de hava kapalı şartlar zor. Buna rağmen bayram coşkusunu çocuklarımızın hissetmesini isterik. Bu yüzden Gaziantep sokaklarında şeker ve harçlık dağıttık" dedi.Harçlıkları ve şekerleri alan küçük çocuklar ise mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şarkıların söylenmesi-Çocuklara harçlık ve şeker dağıtılması-Zaim Mirza ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bugün 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Özçekim yapanlar, yakınlarına gönderip bayramlarını kutladı.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla bugün Marmaris'te de dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve banklarda oturarak deniz manzarasının keyfi çıkardı. Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları görünen vatandaşlar, çiçekler ve deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Öz çekim yapan 65 yaş ve üstü olanlar, cep telefonuyla yakınlarına fotoğrafları göndererek bayram kutladı.

Vatandaşlardan 68 yaşındaki Kamil Balcı, "Evim, denizi karşısında balkondan öyle bakıp özlem duyuyordum. Denize bakıyorum ama bir adımlık yerden gelemiyordum. Çarşıyı dolaştım her yer kapalı. Yetkililerden izin alıp portatif sandalyeme oturarak deniz dibinde anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Demet (69)ve Ali Gülkızılkan(73) çifti ise, "Evimizde çok bunaldık. İzin ile sahilde yürüyüp bol fotoğraf çekiyoruz. İstanbul'da bulunan evlatlarıma ve akrabalarıma sevgilerimi iletiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Dilerim bir an önce atlatıp normal hayata döneriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Marmaris Atatürk Caddesi sahil yürüyüş yolu 65 yaş ve üstü kişilerin genel-ayrıntılı görüntüleriBankta oturan, yürüyen, bisiklet süren 65 yaş ve üstü kişilerPlajda portatif sandalyesinde şortla oturan 68 yaşındaki Kamil Balcı röportajSahilde öz çekim yapan Demet(69)ve Ali Gülkızılkan(73) çifti röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, geçen 18 Mayıs'ta gezmek için dışarı çıktığı evine dönmedi. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Çağlar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, Çağlar'a ait otomobili Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin de desteği ile bölgedeki arama yapıldı. 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda Çağlar bulunamayınca, ekipler aramaya son verdi.Güney ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, baraj çevresindeki geçerken su üstünde bir ceset olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kıyıya çıkarılan cesedin, 6 gün önce kayıp olan Çağlar'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çağlar'ın cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Barajdan görüntü-Jandarma ve itfaiye ekiplerinden görüntüler-Torbaya konulan cesetten görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Ramazan Bayramı'nda tatlı niyetine Osmanlı şerbeti

HER bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da ağır tatlıların tüketimi arttı. Uzmanlar, fazla kalori alımı sağlayan bu tatlılar yerine, daha hafif tatlıların tüketilmesini öneriyor. Osmanlı'dan gelen bir geleneği hatırlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, bin bir çeşit bitki ve meyveden yapılabilen şifalı şerbetleri anlatarak, "Bu bayramda kolaylıkla hazırlanan Osmanlı şerbetlerini evde yaparak, aile içinde sunabiliriz. Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bir özelliğe olan şerbetler, bu sıcak günlerde su ve şeker ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

Ramazan Bayramı'nda bir gelenek olan tatlı tüketimi, bu sene de arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve vücudun hareketinin kısıtlandığı bu bayramda, tatlılardan alınan fazla kalori sağlık için tehlike teşkil edebiliyor. Uzmanlar, geleneksel olarak yapılan baklava, kadayıf, şöbiyet gibi şerbetli tatlılar yerine az şeker konulan hafif tatlılar tüketilmesini öneriyor. Bu önerilerden biri de, tarihi Osmanlı Dönemi'ne dayanan ve bin bir çeşit bitki ve meyveden yapılan Osmanlı şerbetleri oldu. Şerbetler aynı zamanda, Ramazan sofralarına eşlik eden gazlı ve şekerli içecekler yerine de tercih ediliyor. Özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen şerbetler, meyankökü, gül, zencefil, hurma, hibiskus, kızılcık, karadut gibi farklı bitki ve meyve çeşitlerinden yapılıyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen şerbetlerin hem şifa verici hem serinletici etkisi olduğundan bahseden İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde bayram, en azından tatlılar açısından biraz daha farklı geçmeli. Ağır tatlılar evde kaldığımız ve hareketsiz olduğumuz bu dönemde bize gereksiz kalori olarak geri dönecek. Bu dönemde herkes evde Osmanlı şerbetlerini yapmayı deneyebilir. Arzu ettikleri miktarda şeker koyabilirler, hatta az miktarda bal koymalarını öneririm. Yapımı kolay, hem ferahlatıcı hem de hazımsızlığa iyi gelen bir içecek. İçerisine koyulan bitkiler sayesinde öksürüğe, boğaz ağrılarına, solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelen birçok şifalı özelliği de yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Bu sene Osmanlı şerbetlerini aile içinde bayram ikramı olarak sunabiliriz" dedi.'KAYNADIKTAN SONRA 5 SAAT DEMLENİYOR'Şerbetin hazırlanışından bahseden Kemeraltı'nda şerbet geleneğini devam ettiren İsam Gültekin, "Meyve çiçek ve baharat karışımdır. Evlerimizde çok rahat yapabileceğimiz bir sürü şerbet çeşidi var. Herhangi bir meyveyi, biraz tarçın ve zencefille beraber kaynatıp demledikten sonra şerbet elde edebiliriz. En ünlülerinden Demirhindi şerbeti özellikle susuzluğa, bağırsak rahatsızlıkları ve sindirim sistemi sorunlarına iyi geliyor. Toplamda 38 çeşit baharatla yapılan Demirhindi şerbetinin ana malzemeleri Hint hurması ve meyanköküdür. Malzemeler ortalama 2 saat kaynar, sonra 5 saat soğumaya bırakılır. Demlenme sürecinden sonra iki defa ince bir tülbent ile süzülür. Şerbetin doğal olması çok önemli, herhangi bir katkı maddesi yok. İçindeki baharatlar sayesinde şeker ihtiyacı karşılanıyor ve içine çok az pancar şekeri koyuluyor, bazılarına bal koyuluyor. Şerbet herhangi bir çiçekten, bir meyveden yapılabilir" diye konuştu.İnsanların her geçen gün doğal ve dengeli beslenmenin değerini daha iyi anladıklarını söyleyen Gültekin, "Gel-al uygulaması başladıktan sonra biz de dükkanımızı açtık. Talep çok güzel. Müşterilerimiz şerbetleri almaya devam ediyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şerbetlerden görüntülerŞerbetin bardağa doldurulmasından görüntülerŞerbet malzemelerinden görüntülerProf. Dr. Nazan Turhan' ile röp.Şerbetçi İsam Gültekin ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Tekirdağ'da kimsesiz ve hasta vatandaşlara bayram ziyareti

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kimsesi olmayan yaşlılar, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kimsesi olmayan yaşlılar, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, hediyeler dağıttı.

Zafer Mahallesinde ziyaret edilen Tevfik Uzel(91), kendilerini unutmayan belediye ekiplerine teşekkür etti. Uzel, bu bayramın çok farklı olduğunu ifade ederek, kapısının çalınarak bayramının kutlanmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Yine evine ziyaret edilen i Akile Avcı(71), da hastalığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamadığını söyledi. Avcı, bu güzel günde kendisini unutmayan belediye ekiplerinin bayramını kutlamasıyla duygulandığını aktararak, daha güzel bayramlar görmek temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ziyaret edilen ev ve yaşlılar-Yaşlılara hediyeler verilmesi-Yaşlıların duygulanması ve konuşmaları-Ziyaretten detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aksaray'da trafiği denetledi İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye, pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki ve Adana-Aksaray Karayolu'ndaki trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, Vali Ali Mantı'dan bilgi aldı.

Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda pandemi süresince, yaklaşık 73 gündür yoğun görev üstlenen emniyet ve jandarma personelini ziyaret ettiklerini söyledi.

Görevlilerin bayramlarını kutladıklarını anlatan Erdil, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız çok yüksek bir enerjiyle saha da çalışıyorlar. Bu pandemi süreciyle ilgili vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak ve onların içerisinde bulunduğu durumda onlara yardımcı olmak için sahadalar. Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye, pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu. Türkiye, bu dönemde dünyaya örnek oldu. Çok zengin ve gelişmiş ülkelerin ötesinde başarılı performans ortaya koydu. Hem salgının yayılmasında hem de onun oluşturacağı risk ile tehditler ve kayıpları en aza indirerek, çok başarılı bir şekilde bu noktaya geldi."

Erdil, salgının büyük oranda kontrol altına alındığını ve oluşturduğu trendin aşağıya doğru kaymaya başladığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yol kontrolünden detaylar-Ekiplerin araçlarda incelemesi-Bakan yardımcısı Erdil'in gelişi-İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil röp-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı

EDİRNE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, fırıncı Özkan Uymaz, ses sistemi kurduğu aracı ile 9/8'lik Trakya havaları eşliğinde zaman zaman göbek atarak ekmek dağıttı. Evde kalanlara morel vermek istediğini söyleyen Uymaz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'de vatandaşlar kısıtlamaya uyup evlerinde kaldı. Kentte faaliyet gösteren fırınlar da nöbetleşe açık kalıp, araçlarla da mahalleleri gezerek ekmek dağıttı. Fırıncı Özkan Uymaz ise hafif ticari aracına ses sistemi koyarak, 9/8'lik Trakya havaları çalarak, ekmek satışı yaptı. Uymaz, zaman zaman da aracından inip, müzik eşliğinde göbek attı. Uymaz'ı oyunlar oynarken cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşın ayağına 9-8'lik çalan müzik eşliğinde giderek insanlara moral verdiğini söyleyen Özkan Uymaz, "Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde sıkıldı. Bende evlerinde sıkılan insanlara moral vermek için böyle satış yapıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Amacım insanları mutlu etmek. Ekmek satışlarım iyi" dedi.

Çalan oyun havasında ekmek almanın kendilerine moral olduğunu söyleyen Basri Olgus, "Oyun vahası eşliğinde ekmeğimizi aldık. Evde sıkılmıştık. Böyle hem eğlendik hem ekmeğimizi aldık" dedi.

Oyun havası eşliğinde ekmek satışı yapan Uymaz'a vatandaşların bazıları balkonlarından alkışlayarak, bazıları da oynayarak eşlik ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Uymaz'ın göbek atmasıBalkonda göbek atanlar Uymaz ile röp.Vatandaşın ekmek almasıDetay görüntüVatandaş ile röp.Farklı açılardan detaylarPolislerin sokağa çıkanlara uygulama görüntüleriVatandaş kamelarından çalan müzik

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Yozgat'ta hayvanseverler sokağa yiyecek bıraktı

YOZGAT'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Hayvanseverler ise sokak köpekleri ile kedilere yiyecek bıraktı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, Yozgat sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda kimsenin görülmediği kentte, polis ekipleri denetim yaptı. Sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların büyük çoğunluğu ise havanın soğuk olması nedeniyle evlerinde kalmayı tercih etti.

Bazı hayvanseverler de sokak köpekleri ve kediler ile kuşlar için belirli noktalara yiyecek bıraktı. Kısıtlamadan en çok kedi ve köpeklerin etkilendiğini belirten hayvansever Oktay Yıldırım, yaklaşık bir aydır sokak hayvanlarını beslemek için normalden daha fazla çaba sarfettiğini söyledi. Yıldırım, "Otomobilimin bagajındaki 100 tane mama tabağı ve kuru mama ile cadde ve sokakları dolaşıyorum. Belirli noktalara mama bırakıyorum. Kedi ve köpekler beni görünce o kadar seviniyor ki, bende çok mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA