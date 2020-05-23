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Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı (2)AYSEL NAZ, TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da önceki gün beton mikserinin geri manevra yapıtğı sırada altında kalan Aysel Naz Gündüzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20
23.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:06

Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı (2)

AYSEL NAZ, TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da önceki gün beton mikserinin geri manevra yapıtğı sırada altında kalan Aysel Naz Gündüzoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 2 hafta önce doğum gününü kutlayan küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından Çarşamba ilçesi Suğluca Mahallesindeki evine getirildi. Baba Yaşar ve anne Hacer Gündüzoğlu taziyeleri kabul etti. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Gündüzoğlu'nun cenazesi Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Küçük çocuğun annesi ile birlikte evlerinden çöp dökmek için dışarı çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Aysel Naz Gündüzoğlu, Emre ve Berat isimli iki ağabeyinin bulunduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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