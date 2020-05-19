DHA YURT BÜLTENİ - 20 Tavşanlı'da kalan 15 berberin testi de negatif çıktıTavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan...

Tavşanlı'da kalan 15 berberin testi de negatif çıktı

Tavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35'inin negatif çıkmasının ardından, sonuçları beklenen diğer 15 kişinin de test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. 14 günlük karantinaya alınan 50 kişiye haftaya yeniden test yapılacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KÜTAHYA

========================

Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, apartmana giren 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık şüphelileri, poşetlere koydukları ayakkabılarla güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı poşetlere koyup, çaldı. Hırsızlar kaçarken, kapılarının önünde ayakkabılarının olmadığı fark eden apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ellerinde ayakkabı dolu poşetlerle apartmandan çıkan hırsızların görüntülerini izleyenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA